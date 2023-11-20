到處宣傳「爸爸完蛋了」… 薛之謙罕見提起5歲兒 網笑翻

很多人不知道，原來薛之謙有個兒子。(取材自微博)

唱紅「你還要我怎樣」、「演員」等多首金曲的大陸創作歌手薛之謙，前些日子因為身體不適取消演唱會，不只大方退票，連火車、機票、住宿都可退，獲粉絲大讚誠意滿滿。近日，薛之謙在節目裡重提此事，還爆料兒子在學校裡到處宣傳爸爸「完蛋了」，讓網友笑翻了。

在新一期綜藝「火星 情報局」中，薛之謙罕見提起5歲兒子「小雪糕」，稱兒子看了他因高燒不退而取消演唱會的視頻後，童言無忌地跟奶奶說，「完了，姥姥，爸爸芭比 Q了！」到了學校，又對關心爸爸的校長、老師們說，「我爸爸完了、爸爸芭比Q了，不要問我了。」薛之謙搞笑吐槽兒子，「搞得好像我死掉一樣」。

薛之謙主動提到兒子，讓不少網友訝異，「原來薛之謙有兒子？」、「薛之謙兒子都5歲了？」

其實，薛之謙從未刻意隱瞞自己當爸爸的事實，早在2018年兒子出生時，他就曾與太太高磊鑫發過一家三口的「手指照」大曬溫馨。

薛之謙也透露在自己生病時，兒子坐在一旁安慰他，「爸爸，你要堅持，我長大後會發明一種不會死的糖給你吃。」網友看了紛紛大讚「小雪糕是個暖心的寶寶」、「果然可愛和搞笑是會遺傳的」。