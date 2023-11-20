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逼布蘭妮墮胎被罵翻沒影響？賈斯汀新片美國竟賣座突出

記者蘇詠智／即時報導
「魔髮精靈：樂團在一起」美國票房開出不錯成績。圖／摘自IMDb
「魔髮精靈：樂團在一起」美國票房開出不錯成績。圖／摘自IMDb

網友圍攻、形象跌谷底，對於賈斯汀的新片票房表現依然沒有影響？由於舊愛布蘭妮在回憶錄中揭露賈斯汀曾逼她墮胎，使得賈斯汀受到無數布蘭妮粉絲的唾罵，不得不關閉社群網站的留言功能，他擔任配音主演的新片「魔髮精靈：樂團在一起」，美國上映首周末票房僅次於「飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌」，3天突破3000萬美元，還比上映至第2周末的「驚奇隊長2」好上一大截，表現頗讓電影公司滿意。

一般而言，藝人如果變成「網友公敵」，通常主要參與的影片反應就不會太好，可是「魔髮精靈：樂團在一起」是受歡迎的動畫系列最新一集，主打的觀眾群是一堆不太熟悉賈斯汀和布蘭妮過去一堆愛恨糾纏的小朋友，對於賈斯汀和布蘭妮很熟的他們爸媽，為了家中的公主、王子想看這部片，也不會不帶他們上戲院，因而賈斯汀的爭議對於美國票房未造成太大的影響。

其實本周在美國與台灣都拿下票房冠軍的 「飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌」，女主角瑞秋賽格勒也是頗有爭議的人物，她雖然因為主演史蒂芬史匹柏執導的新版「西城故事」得到金球獎影后，又獲迪士尼相中主演真人版「白雪公主」，卻因為批評經典動畫版的白馬王子像個變態跟蹤狂，引來動畫版導演之子大罵，網友也覺得他對於經典的抨擊太過頭、很不尊重。但「飢餓遊戲」畢竟不是「白雪公主」，她還沒有惹到該系列的粉絲，所以對於票房的殺傷力也不至於太大，「飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌」仍是在各方預期之下登上第一寶座。

倒是漫威迷很有意見的「驚奇隊長」布麗拉森，真的運氣不佳，本來在第一集推出後因為她鮮明的女性主義者身分，讓一堆男性漫威觀眾對她嫌到不行，票房雖好、人氣卻不頂好，第2集上映剛巧碰上超級英雄熱退燒，大多數此類影片表現皆不如預期，「驚奇隊長2」不幸淪為箭靶，布麗想要由黑翻紅、贏得漫威迷的心，更顯得困難。

「驚奇隊長2」沒能挽救布麗拉森在漫威男性影迷中的人氣。圖／摘自IMDb
「驚奇隊長2」沒能挽救布麗拉森在漫威男性影迷中的人氣。圖／摘自IMDb
瑞秋賽格勒（中）雖然形象有爭議，「飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌」依然在台、美票房都登...
瑞秋賽格勒（中）雖然形象有爭議，「飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌」依然在台、美票房都登上冠軍。圖／摘自IMDb

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