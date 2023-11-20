陳冠希現身GQ紅毯 關繼威重返台灣嗨喊好興奮

關繼威（左）與太太Echo。（圖／GQ提供）

美國影星關繼威今年以「媽的多重宇宙」奪下奧斯卡 最佳男配角獎，今天現身台灣GQ MOTY 2023，回憶13歲首次訪台，笑說再次回到台北「很興奮」。港星陳冠希也以中文說：「好久不見。」

關繼威出生於越南，擁有華人 血統，繼柬埔寨醫師兼演員吳漢（吳漢潤）以「殺戮戰場」在1985年奧斯卡頒獎典禮出線以來，他是第2名拿下最佳男配角獎的亞裔演員，也是首名獲此榮耀的華裔 人士。

關繼威今天與太太Echo一同亮相，一踏上紅毯便連連興奮揮手，向場外粉絲與媒體打招呼，燦笑直喊「好久不見」，並表示「我很興奮，我真的好開心喔！我第一次來台北是13歲，我們都好喜歡這裡。」分享自己與妻子對台灣都擁有深厚感情與回憶。

童星出身的關繼威，曾演出導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）的作品「魔宮傳奇」、「七寶奇謀」等，並曾演出台視於1993年播出的電視劇「大太監與小木匠」。關繼威此次為GQ Men of the Year Awards 2023年度風格大賞（GQ MOTY 2023）久違返台，步上紅毯還主動要與媒體合影留念，雀躍心情表露無遺。

關繼威是GQ MOTY 2023得主之一，其他得主包含陳冠希、演員阮經天、王淨、韓國獨立音樂人DPR IAN、導演唐福睿、小小樹食Jeffrey劉千瑞、亞運「快打旋風」電競選手林立偉及向玉麟今晚也一一現身星光紅毯。其中DPR IAN一登場即引起熱烈尖叫聲，他也頻向場外粉絲發送飛吻。

GQ編輯長王懷祖表示，今年Men of the Year年度風格大賞對於獲選的標準放眼國際，所挑選出的8組得主都有明顯的共通點。他們不斷以風格引領著趨勢與潮流，實現屬於他們自己的「未來進行式」。