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陳冠希現身GQ紅毯 關繼威重返台灣嗨喊好興奮

中央社台北20日電
關繼威（左）與太太Echo。（圖／GQ提供）
關繼威（左）與太太Echo。（圖／GQ提供）

美國影星關繼威今年以「媽的多重宇宙」奪下奧斯卡最佳男配角獎，今天現身台灣GQ MOTY 2023，回憶13歲首次訪台，笑說再次回到台北「很興奮」。港星陳冠希也以中文說：「好久不見。」

關繼威出生於越南，擁有華人血統，繼柬埔寨醫師兼演員吳漢（吳漢潤）以「殺戮戰場」在1985年奧斯卡頒獎典禮出線以來，他是第2名拿下最佳男配角獎的亞裔演員，也是首名獲此榮耀的華裔人士。

關繼威今天與太太Echo一同亮相，一踏上紅毯便連連興奮揮手，向場外粉絲與媒體打招呼，燦笑直喊「好久不見」，並表示「我很興奮，我真的好開心喔！我第一次來台北是13歲，我們都好喜歡這裡。」分享自己與妻子對台灣都擁有深厚感情與回憶。

童星出身的關繼威，曾演出導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）的作品「魔宮傳奇」、「七寶奇謀」等，並曾演出台視於1993年播出的電視劇「大太監與小木匠」。關繼威此次為GQ Men of the Year Awards 2023年度風格大賞（GQ MOTY 2023）久違返台，步上紅毯還主動要與媒體合影留念，雀躍心情表露無遺。

關繼威是GQ MOTY 2023得主之一，其他得主包含陳冠希、演員阮經天、王淨、韓國獨立音樂人DPR IAN、導演唐福睿、小小樹食Jeffrey劉千瑞、亞運「快打旋風」電競選手林立偉及向玉麟今晚也一一現身星光紅毯。其中DPR IAN一登場即引起熱烈尖叫聲，他也頻向場外粉絲發送飛吻。

GQ編輯長王懷祖表示，今年Men of the Year年度風格大賞對於獲選的標準放眼國際，所挑選出的8組得主都有明顯的共通點。他們不斷以風格引領著趨勢與潮流，實現屬於他們自己的「未來進行式」。

王懷祖舉例，無論是首名獲得奧斯卡男配角獎的華裔演員關繼威，或20年來透過品牌CLOT把華人文化推廣至世界各個角落的潮流之神陳冠希，或個性變得更成熟沉穩、演技不斷突破與成長的阮經天；他們雖然都到達了令人稱羨的高峰，但依然孜孜不倦地持續向前開創更多可能性。

陳冠希。（圖／GQ提供）
陳冠希。（圖／GQ提供）
GQ Men of the Year Awards2023 年度風格大賞（GQ ...
GQ Men of the Year Awards2023 年度風格大賞（GQ MOTY 2023）在台北登場，藝人陳冠希為Most Stylish of the Year得主。（中央社）
GQ Men of the Year Awards 2023 年度風格大賞（GQ...
GQ Men of the Year Awards 2023 年度風格大賞（GQ MOTY 2023）20日在台北登場，奧斯卡最佳男配角獎得主關繼威（左）與妻子一同出席，關繼威是本屆Icon of the Year得主。（中央社）

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