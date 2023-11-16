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台男星斷金援 帥兒工地扛水泥…苦日子驚呆眾人

記者杜沛學／台北即時報導
謝展榮坦言對未來發展仍很迷惘。記者王聰賢／攝影
謝展榮坦言對未來發展仍很迷惘。記者王聰賢／攝影

謝祖武20歲的兒子謝展榮演出林心製作的TVBS「有生之年」初試啼聲，外界以為他頂著星二代光環華麗出道，沒想到他卻日子過得苦哈哈，目前正就讀北藝大三年級的他透露，爸媽在他18歲時給了一個內有19萬存款的帳戶，並表示之後不再負擔他任何學費、生活費，一切靠他自己，因此他過著節省開支的大學生生活。

19萬對於還沒有正式工作、固定收入的大學生來說要多不多、要少不少，加上謝祖武某一天帶兒去看車，就下訂了一台新車給謝展榮，沒想到只是付了頭期款，後續謝展榮要自己還車貸，因此現在他一個月要負擔約2萬8000元生活費。至於現在19萬剩多少？他苦笑說：「我很努力持平。」

為了「討生活」，謝展榮還曾到工地扛水泥打工；沒錢吃飯就會回家當「兒子賊」，帶走一些麵包、水果之外，連衛生紙也要拿；也鮮少花錢買衣服，有正式場合就會去翻爸爸的衣櫃，甚至喊：「能活著就很不錯了。」謝祖武出道多年，戲約、代言不斷，謝展榮曝光的日常生活讓人驚訝，他則表示：「大家很容易把『有名』跟『有錢』搞混，我們家只是還過得去。」

謝展榮甚至跟謝祖武「親父子、明算帳」，現在他開始一些演藝活動，但沒有經紀人，都由媽媽幫忙聯繫，主動提出讓爸媽抽成。像是演出「有」劇的酬勞，也是先匯到家中帳戶，爸媽抽完成後再給他「薪水」，因此他不知道到底自己演出「有」劇從劇組方面得到多少酬勞，但對於爸媽給他的金額，他說：「我很滿意啊！不管怎樣都比做其他工作高。」

對於演出「有」劇機緣，謝展榮坦言是有一次爸媽跟林心如一家人約吃飯談的，兩家人原本就認識多年，林心如見過小時候的謝展榮，當天見到小男孩已長大，表示「有」劇有個角色很適合他來演。原本謝展榮戲份約10集，後來被導演加戲到12集。謝展榮認為有這個機會也是靠父母的人脈，因此才提出要讓父母抽成，至於要抽多少，則由爸媽決定。

雖然演出「有」劇後已算正式出道，但謝展榮坦言仍很迷惘，1、2個月前還跟媽媽談心，表示自己目前處在一個「不知道未來要做什麼的階段」，他一直以來都沒有為自己的人生設限，考進北藝大是因「只有這所公立大學要我」，其實沒有一定要繼承爸爸衣缽學表演，「我一直以為順著人生步調走的心態可以讓我長久樂觀，但還是有現實生活壓力。」媽媽則鼓勵他：「會迷惘很正常，想到什麼就去做，勇氣拿出來。」

林心如

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