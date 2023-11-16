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直擊香港迪士尼首座「冰雪奇緣」 動畫導演落淚曝內幕

記者黃保慧／香港即時報導
「魔雪奇緣世界」將於11月20日於香港迪士尼樂園度假區開幕！圖／迪士尼提供
「魔雪奇緣世界」將於11月20日於香港迪士尼樂園度假區開幕！圖／迪士尼提供

全球首座及最大型的「冰雪奇緣」主題園區「魔雪奇緣世界」將開幕，該動畫編導兼華特迪士尼動畫工作室創意長珍妮佛李，和香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭15日特別在園區內接受訪問。珍妮佛李坦言當天是首次見證園區的落成，她雖然最上直說努力不情緒化，但一開口喜悅的淚水仍奪匡而出，表示想到10年來夥伴們把動畫細節真實呈現，就像「夢想成真」。

珍妮佛李雖然創造了「冰雪奇緣」系列，但看到實體化難掩激動，她開心說：「當我進來第一次看到城堡，以及它後面的岩石時，這真是令人難以置信。」她感受到一踏入園區自己就像故事的一部分，在房間與「冰雪奇緣」主角安娜和艾莎互動、拍照，也代表了被邀請加入一個家庭，直說：「這對我來說是不可思議的，而且到處都是細節。」

莫偉庭也更透露為開幕當天花了4個月的時間在園區裡培訓演藝人員，都是為了讓大家覺得進入故事，他說：「 這是一個長期的遊戲。」他會把「冰雪奇緣」帶進樂園，他認為首先要追溯到「冰雪奇緣」故事的力量，以及珍妮佛李描述的豐富性和細節，並且在市場上擁有吸引大眾的共鳴點，他分享：「我記得我的兩個女兒，當她們第一次看這部電影時，她們在電影院站起來歡呼！」

他們把大家的夢想實現，而讓他們持續保有創意及年輕的心態秘訣是？珍妮佛李分享：「重新審視自己的希望和夢想，以及不害怕嘗試和敢於冒險的那部分。 我認為透過講故事，無論是我們自己的故事，還是我們創造的角色，我們都能找到了解自己及相互聯繫的新方法，我希望這些方法能夠在任何年齡段的我們中引起共鳴。」莫偉庭則說：「每天在一個所有現今成員都圍繞著一個目標的工作地方，創造幸福讓世界變得更美好。 所以當我每天看到這樣的事情發生時，很難不開心。」他更用粵語說：「好開心。」

至於在迪士尼眾多角色中，認為自己最像誰？珍妮佛李想了一想認為自己想「冰雪奇緣2」的「水靈諾克」，「我發現諾克是如此美麗和強大，還透過冰與艾莎建立了聯繫，但我可能有點傻，就像『火蠑螈布魯尼』一樣。」而莫偉庭認為自己像男主角「克里斯托夫」，「我們的生活中都有祖父的身影。我認為他是一個鼓舞人心的人物。」

最後，珍妮佛李不忘分享「魔雪奇緣世界」想帶給大家的感受，「『冰雪奇緣』講述的是愛戰勝恐懼的力量，所以當你漫步在『艾倫戴爾王國』時，你可以釋放你的恐懼，你可以感受到愛。」

此外，珍妮佛李對「冰雪奇緣」IP的未來發展也給出很大想像空間。她笑說，艾莎、安娜的故事還很多，「兩姐妹共同探索世界的方式很特別，這讓我和工作室優秀藝術家夥伴們，每天都在討論她們接下來可以做什麼，感覺很多事都在最初待啟動階段」。

另外，珍妮佛李最新參與編劇作品、歡慶迪士尼100周年的動畫電影「星願」（Wish）將在年底上映，她認為「星願」像寫給迪士尼與粉絲的一封情書，藏著過去作品的彩蛋同時保有完整的故事，「願祝福所有迪士尼粉絲永遠能在黑暗中找到光明，當我們誠心許願，絕對有機會獲得改變世界的可能性」。

「魔雪奇緣世界」將於11月20日於香港迪士尼樂園度假區開幕！園區真實地還原了華特迪士尼動畫工作室旗下風靡全球的「冰雪奇緣」電影系列的場景。透過動人的故事、深受歡迎的角色人物、壯麗的地貌景觀、獨有的文化深度、具感染力的音樂及嶄新的科技等，讓大家有奇妙體驗。

「魔雪奇緣世界」將於11月20日於香港迪士尼樂園度假區開幕！圖／迪士尼提供
「魔雪奇緣世界」將於11月20日於香港迪士尼樂園度假區開幕！圖／迪士尼提供
香港迪士尼樂園行政總裁莫偉庭。圖／迪士尼提供
香港迪士尼樂園行政總裁莫偉庭。圖／迪士尼提供
「魔雪奇緣世界」將於11月20日於香港迪士尼樂園度假區開幕！圖／迪士尼提供
「魔雪奇緣世界」將於11月20日於香港迪士尼樂園度假區開幕！圖／迪士尼提供
「冰雪奇緣」系列導演珍妮佛李期待每位遊客從中獲得愛與戰勝恐懼的力量。圖／迪士尼提...
「冰雪奇緣」系列導演珍妮佛李期待每位遊客從中獲得愛與戰勝恐懼的力量。圖／迪士尼提供

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