「驚奇2」導演誇男神朴敘俊 認飄逸長髮「討論過」

「驚奇少女」伊曼維拉尼、布麗拉森以及泰娜帕麗斯在「驚奇隊長2」組隊對抗強敵。(迪士尼提供)

新銳名導妮亞達科斯塔執導「驚奇隊長2」，不僅與女主角布麗拉森合作愉快，更找來韓劇 男神朴敘俊，日前接受專訪，被問為何找來朴敘俊，她笑稱自己本來就是韓劇迷，疫情期間被朋友推薦看「梨泰院 Class」就立刻愛上，「我愛到跟我朋友傳訊息開玩笑，說他是我的韓劇男友」。

妮亞提到自己有一群同樣熱愛韓劇的朋友，常常會交流資訊，「朴敘俊真的很有才華，在片場也總是充滿能量」，並說自己幾乎看過所有朴敘俊的作品，首選當然是「梨泰院Class」，朴敘俊也曾演過她偶像奉俊昊執導的「寄生上流」，她曾說會在片場與朴敘俊聊韓國影劇，至於讓人印象深刻的一頭飄逸長髮，則是妮亞與妝髮設計師、朴敘俊一起討論的成果，「我們試過很多造型，到最後覺得現在的長髮，最符合他所飾演的角色『陽王子』性格」，未來若還能拍「驚奇隊長3」，還想找那些韓劇男神？她則逐一點名，羞澀笑說「我想要找崔宇植、劉台午或是孔劉，哈哈，太多選項了啦」。

首度加入漫威電影宇宙，妮亞無比感謝「驚奇隊長」布麗拉森，「她可說是帶領整個片場的核心人物，對自己要求非常高，早在拍片前幾個月就積極健身 」，妮亞更感謝布麗願意提攜後進，不時與新加入的工作人員分享過來人經驗，「我們實在很幸運可以擁有布麗拉森，她讓自己的外型、表演都始終能夠維持在高標」。