網批Joeman犯罪變悲劇英雄 事發3操作從無感變惡心

網紅Joeman在呼麻被捕事件後再賺一波流量。(圖／擷自YouTube)

台灣百萬網紅Joeman、蕾拉夫妻在本月6日涉毒遭逮，雙方在事後第一時間先後上傳道歉影片，Joeman不少圈內好友也發文力挺。事件延燒幾日後，先是有網友列出挺他的YTR揚言退訂，後續也有網友批評他從刑事犯罪變悲劇英雄，指出他事發後3操作讓人從對該事件無感變惡心，底下有不少網友也留言表示贊同。

日前Dcard上一篇名為「Joeman呼麻事件從無感變惡心」的文章引起熱烈討論，原PO開頭表示：「一開始看到呼麻新聞出來，雖然也有點衝擊，但沒什麼特別的感覺，但道歉影片出來後，無感的心情漸漸變惡心。他整理Joeman在事發後的三個操作，包括道歉開營利、趁流量高賣課程，接著開始大量轉發各種「我挺你」、「支持」、「撐過去」的限時動態。

對此他怒批：「是在支持什麼挺什麼？大麻合法化 的前提在於它現在是非法的，發了道歉影片，就直接變成有肩膀有擔當的人。」最後他表示：「當你規模夠大朋友夠多時，風向是會自己轉的。」