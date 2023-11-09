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網批Joeman犯罪變悲劇英雄 事發3操作從無感變惡心

編輯蔡欣妤／即時報導
網紅Joeman在呼麻被捕事件後再賺一波流量。(圖／擷自YouTube)
網紅Joeman在呼麻被捕事件後再賺一波流量。(圖／擷自YouTube)

台灣百萬網紅Joeman、蕾拉夫妻在本月6日涉毒遭逮，雙方在事後第一時間先後上傳道歉影片，Joeman不少圈內好友也發文力挺。事件延燒幾日後，先是有網友列出挺他的YTR揚言退訂，後續也有網友批評他從刑事犯罪變悲劇英雄，指出他事發後3操作讓人從對該事件無感變惡心，底下有不少網友也留言表示贊同。

日前Dcard上一篇名為「Joeman呼麻事件從無感變惡心」的文章引起熱烈討論，原PO開頭表示：「一開始看到呼麻新聞出來，雖然也有點衝擊，但沒什麼特別的感覺，但道歉影片出來後，無感的心情漸漸變惡心。他整理Joeman在事發後的三個操作，包括道歉開營利、趁流量高賣課程，接著開始大量轉發各種「我挺你」、「支持」、「撐過去」的限時動態。

對此他怒批：「是在支持什麼挺什麼？大麻合法化的前提在於它現在是非法的，發了道歉影片，就直接變成有肩膀有擔當的人。」最後他表示：「當你規模夠大朋友夠多時，風向是會自己轉的。」

貼文底下也有不少網友表示贊同，紛紛留言：「無感變惡心+1，還打親情牌，真的覺得跟媽媽道歉不需要特別拍出來很矯情」、「這些相挺洗白文真的令人作嘔，驗尿challenge我會比較有興趣」、「Joeman轉發別人挺他的限動也超搞笑，好像做了啥偉大的事值得到處宣揚一樣，感謝來感謝去，感謝啥啊？」、「他又不是自首，是被抓，哪裡勇於承擔了？」、「情義相挺的剛剛都退訂了，反正也不差我一個」。

網紅Joeman在呼麻被捕事件後再賺一波流量。(圖／擷自Dcard)
網紅Joeman在呼麻被捕事件後再賺一波流量。(圖／擷自Dcard)
網紅Joeman在呼麻被捕事件後再賺一波流量。(圖／擷自Dcard)
網紅Joeman在呼麻被捕事件後再賺一波流量。(圖／擷自Dcard)
網紅Joeman在呼麻被捕事件後再賺一波流量。(圖／擷自Dcard)
網紅Joeman在呼麻被捕事件後再賺一波流量。(圖／擷自Dcard)

大麻合法化

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