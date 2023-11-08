越老越帥…接棒美國隊長 年度最性感男人是57歲的他

派屈克丹普西獲選成為「時人」雜誌2023年最性感男人。圖／摘自IG

「時人」雜誌每年都會公布「年度全球最性感男人」，今年頒發給影集「實習醫生」、「曼哈頓 奇緣」男主角派屈克丹普西，現年57歲的他多次被提及，卻始終未獲得肯定，如今總算獲得榮耀，有沒有將這個喜訊告訴老婆與小孩？他則搞笑回「我說了，但他們一直嫌棄我，找出一堆我不該獲獎的理由」。

57歲派屈克丹普西曾因主演影集「實習醫生」聞名，後來也演過賣座電影「曼哈頓奇緣」、「BJ有喜」，不過他很早就與同年紀的妻子姬莉安結婚，並生下3個小孩。此次獲封「最性感男人」，接棒去年的「美國隊長」克里斯伊凡，他不僅直呼「終於等到了」，並趁這次成為大眾焦點之際，希望外界可以更關注他所成立的關懷癌症 協會「丹普西中心」，這是他為了紀念罹癌離世的母親所成立的慈善機構。