我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛城劫匪製造車禍搶劫 受害者是香港珠寶商

空中驚魂 大阪飛上海航班乘客企圖打開艙門

娜塔莉波曼曝輕鬆揮別角色 因她真正職業是這個

記者黃保慧／即時報導
茱莉安摩爾(左)、娜塔莉波曼合演「五月的你，十二月的她」。圖／車庫提供
茱莉安摩爾(左)、娜塔莉波曼合演「五月的你，十二月的她」。圖／車庫提供

兩大奧斯卡影后娜塔莉波曼、茱莉安摩爾主演「五月的你，十二月的她」，娜塔莉波曼在節目上提到，下戲後就會馬上和角色說掰掰，也許是因為有兩個孩子的緣故，她會立刻放下角色回歸母職。這位奧斯卡影后以專心投入角色聞名，在拍攝讓她捧起小金人的「黑天鵝」時，為戲減重了10公斤、一天工作16小時，但她也強調有了家室很難做到這種程度。

除了演員外，導演陶德海恩斯和編劇山米伯奇也勤跑宣傳，近日他們飛往電影的拍攝地——薩凡納，在拍攝時曾協力演出的薩凡納藝術設計學院（SCAD）舉辦了大師班與學生對談，現場座無虛席，結束後逾千人起立鼓掌，氣氛相當熱絡。主辦單位還準備了拍攝地朝聖之旅地圖，以及茱莉安摩爾在劇中的拿手甜點「翻轉鳳梨蛋糕」，並附上角色格蕾西的手寫卡片，來榮耀這個特別時刻！

紐約不久前也傳來捷報，「五月的你，十二月的她」一舉入圍哥譚獨立電影獎最佳劇本及最佳男配角，點亮了接下來的獎季前景。Variety資深編輯也預測「五月的你，十二月的她」將有極大可能爭取奧斯卡金像獎最佳影片、最佳劇本、最佳女主角、最佳女配角和最佳男配角等五項大獎。電影將於11月17日與全美同步上映。

茱莉安摩爾(右)、娜塔莉波曼合演「五月的你，十二月的她」。圖／車庫提供
茱莉安摩爾(右)、娜塔莉波曼合演「五月的你，十二月的她」。圖／車庫提供

奧斯卡 陶德 入圍

上一則

金佩姍是愛馬仕大戶 霸氣買8個顏色包「破了送助理」

延伸閱讀

曾與周星馳反目不再合作 「少林足球」大師兄讚星爺是奇才

曾與周星馳反目不再合作 「少林足球」大師兄讚星爺是奇才
德州小學槍案女兒喪命 媽媽參選鎮長

德州小學槍案女兒喪命 媽媽參選鎮長
梁朝偉集滿兩岸三地影帝第一人 在金馬獎卻差點變笑話

梁朝偉集滿兩岸三地影帝第一人 在金馬獎卻差點變笑話
港星星光四射

港星星光四射

熱門新聞

「藍甲蟲」是DC英雄片重啟後還會由原演員飾演的舊英雄。(摘自IMDb)

超級英雄風光不再 超人偕妻宣告黯然退場、將離開老巢

2023-11-03 09:38
梁朝偉得獎時，袁弘坐後排，再次命中。(取材自微博)

中國金雞獎影帝背後有個「男人」 他坐哪 前排的就得獎

2023-11-04 20:15
章子怡(左)、汪峰證實離婚。（取材自微博）

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

2023-11-05 22:44
劉亦菲在《玫瑰故事》周旋於男星林更新、佟大為、彭冠英及霍建華間。(取材自微博)

霍建華「陪襯」劉亦菲談情 不是蹭熱度是賣交情

2023-11-01 06:30
圖／擷自instagram

Lisa微博帳號被封還不夠 品牌撤照、CEO刪照又重傳

2023-11-03 13:16
侯佩岑身材姣好，臉上皮膚吹彈可破。記者葉君遠／攝影

「離開是為了更好的相遇」侯佩岑：婚姻每天都有狀況

2023-11-02 17:58

超人氣

更多 >
與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」
31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春

31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春
2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄

2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄
3星座脾氣暴躁但絕不動手 牡羊座只動口最怕鬧僵成1局面

3星座脾氣暴躁但絕不動手 牡羊座只動口最怕鬧僵成1局面
唐禹哲「披荊斬棘3」總決賽驚喜求婚 小13歲女友背景曝光

唐禹哲「披荊斬棘3」總決賽驚喜求婚 小13歲女友背景曝光