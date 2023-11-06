娜塔莉波曼曝輕鬆揮別角色 因她真正職業是這個

茱莉安摩爾(左)、娜塔莉波曼合演「五月的你，十二月的她」。圖／車庫提供

兩大奧斯卡 影后娜塔莉波曼、茱莉安摩爾主演「五月的你，十二月的她」，娜塔莉波曼在節目上提到，下戲後就會馬上和角色說掰掰，也許是因為有兩個孩子的緣故，她會立刻放下角色回歸母職。這位奧斯卡影后以專心投入角色聞名，在拍攝讓她捧起小金人的「黑天鵝」時，為戲減重了10公斤、一天工作16小時，但她也強調有了家室很難做到這種程度。

除了演員外，導演陶德 海恩斯和編劇山米伯奇也勤跑宣傳，近日他們飛往電影的拍攝地——薩凡納，在拍攝時曾協力演出的薩凡納藝術設計學院（SCAD）舉辦了大師班與學生對談，現場座無虛席，結束後逾千人起立鼓掌，氣氛相當熱絡。主辦單位還準備了拍攝地朝聖之旅地圖，以及茱莉安摩爾在劇中的拿手甜點「翻轉鳳梨蛋糕」，並附上角色格蕾西的手寫卡片，來榮耀這個特別時刻！