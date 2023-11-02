「離開是為了更好的相遇」侯佩岑：婚姻每天都有狀況

侯佩岑身材姣好，臉上皮膚吹彈可破。記者葉君遠／攝影

45歲的侯佩岑代言電波產品，出席記者會依然亮麗如心，皮膚吹彈可破，過去老搭檔吳宗憲如今把子弟兵一個個送進金鐘獎，她說，「當年跟我主持的時候，他根本就無心工作，一直專研LED事業，還帶我去參觀工廠，如果他像對現在的子弟兵一樣對當年的我，我就不是今天這樣了。」

吳宗憲和侯佩岑15年前一起主持節目，結束之後，侯佩岑淡出綜藝圈，後來，吳宗憲把女兒吳姍儒拉進演藝圈，要她效法侯佩岑，侯說：「說要像佩岑姐姐一樣，結果弄得一模一樣，這像話嗎？」

至於她的皮膚20年維持不變，她說其實膠原蛋白已經流失，因為愛笑，法令紋也變深。「但我年輕的時候就有法令紋。我以前笑起來眼睛會不見，但現在會化妝把眼睛拉長，看起來還是有眼睛。法令紋沒關係，我覺得彈力夠、膚質好，就沒關係。」

所以沒有打玻尿酸或者是肉毒桿菌？她說：「我很怕受傷，我皮膚很薄。我不敢打任何的填充物，我表情很多、我又愛笑，怕打不好會很尷尬。但我需要有亮度跟緊實，無限電波一次療程可以很

至於她的IG，最近寫：「離開是為了更好的相遇。」被質疑婚姻是否出問題，她大笑：「婚姻的狀況天天都有，不能看IG。IG上面這句話說的是斷捨離，因為你的衣櫥要整理斷捨離，才能掛新的衣服。但如果有安慰到網友也很好。」