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劉家昌再提10點爆料甄珍為子召妓：有目擊證人

記者梅衍儂／即時報導
劉家昌(左起)、甄珍與兒子章立衡一家和樂的畫面不復見。(摘自IG)
劉家昌(左起)、甄珍與兒子章立衡一家和樂的畫面不復見。(摘自IG)

劉家昌跟甄珍大打口水戰，他今（1）日驚曝甄珍曾在北京幫兒子召妓，甄珍和章立衡也隨即各自在社群上回嗆，指劉家昌誣陷。對此，他再提10點質疑強壓甄珍母子，並表示召妓一事，他有目擊證人可以作證。

劉家昌聲明如下：

（1）請媒體問章立衡在北京讓他母親召妓？是否屬實？目擊證人，願意作證 。

（2）在今天社會𥚃 竟有一個人沒上過學，是否屬實？能拿得出就學證明嗎？

（3）你父親說，你們幾十年來從沒做過事，也沒賺過錢，能否說一件你們賺錢的紀錄證明。

（4）你當著劉建國大律師和你的經理人Sunny的面，親口說錢都都是父親賺的，忘了嗎？

（5）出了多少次車禍，在夜店酒醉打傷了浦東公安局長是否屬實？大陸政府已著手追究了。

（6）做老板的沒人管帳單。是會計跟財務的事 ，一個拿著單據的財務，喪良心說他就是老板。總要拿點給公司做事和賺錢的證明吧！

（7）你父母幾時離婚的？你媽說1986年就離婚了，15年後你們一家人住在圓山仰望 ，（唸你）的工作人員都在你們家工作，都是證人，全台灣都看到的事，你還能說謊嗎？

（8）你父親一個人在荒郊野外蓋了個藝術村，十年來你們從沒去過公司，也沒幫他做過一天事，十年後拿著一張匯款單到法院告父親。說全是你們的，對嗎？忤逆不孝！

（9）你們只想搶資產，不知道公司有債務。經法院判決，你們輸了。債務一定要付，何時付款？

（10）你們把幫你父親的朋友給提告了，開了一庭。你就撤告認輸。為什麼撤告？ 還敢口口聲聲提法律嗎？

大家都知道虎毒不食子，

但是子毒非要食父呢，

父親只能等死嗎？

如果他是個笨人，

我絕對原諒他。

但是他絕頂聰明，

所有發生的事情，他比誰都清楚。為了媽媽給錢方便 ，竟站在媽那邊昧著良心說假話。

八十歲，淚已流光，

再忍幾年，一切都過去了。

但這對人面獸心貪得無厭的人 ，一直糾纏的不停告我。

我不予理會。

沒想到財迷昏頭告了幫我的朋友。我再裝死，還算個人嗎？

所以我把僅剩殘餘的幾年，留給他們法院見。

有這種人不知廉恥，無惡不作的家人，我沒臉再回答媒體。

請媒體朋友諒解。

劉家昌

劉家昌 北京

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