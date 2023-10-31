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「白娘子」女星為愛息影30年 爆男方偷轉賣車撒謊成性

噓！星聞／即時報導
藍文青、夏光莉。（聯合報系資料照片）
藍文青、夏光莉。（聯合報系資料照片）

以演出「白娘子傳奇」走紅的台灣資深女藝人夏光莉（本名夏宗莉），過去曾是代表性的武打巨星，後來與演員藍文青交往後便淡出演藝圈。近來傳出男方與外遇對象生下3名子女，雙方為此爭吵不斷，2020年男方便離家外住，今年初雙方因金錢關係撕破臉鬧上法庭。近日夏光莉上節目談起藍文青，表示他婚前婚後「整個人都變了，變得一蹋糊塗」，更驚爆男方謊話連篇。

64歲夏光莉近日上節目《新聞挖挖哇》，節目中談起婚姻便語重心長地呼籲觀眾：「婚姻中其它小事情都可以忍耐，但如果這個男人有說謊、偷竊、暴力等等行為，這種婚姻是絕對不能忍耐的，要趕快離開。」她也坦言當初不該一再容忍藍文青撒謊，因為最後倒楣的會是自己。

夏光莉回想起當初與藍文青交往時，發現男方是個有肩膀、講信義的人，但後來雙方私定終身後，卻驚覺男方整個人變了一個樣，「說謊說到一蹋糊塗」。她直言，最讓她難過的就是男方私自將她的愛車賣掉，還換了一台「動了手腳」的二手車

夏光莉解釋，自己年輕時喜歡玩車，每隔幾年就會換一部新車，「因為我想看看不同名牌的車子它們差異性到底在什麼地方」，有一次她換到一台令她相當滿意的車子，一開就長達近8年捨不得賣；後來她出國一個多月，回台後竟發現車子不見了，一問之下才驚覺藍文青已經將愛車賣掉，還換了一輛她最討厭的灰色車子（賓士e320），後來她開車時總覺得車子馬力不夠，有一天她自己去驗車子，看到行車執照才發現這台車子是e240。事後她向藍文青追問，「這部車子怎麼會是e240但車身卻是貼著e320？」，藍文青則回說：「這台車是二手車，可能是車行烤漆時員工將牌子貼錯車」，夏光莉聽完則相當生氣，認為是藍文青在騙她。

夏光莉更自爆，有一次藍文青開著自己的車上山，但她卻驚覺車子馬力不足，追問之下藍文青則又以「車廠烤漆員工貼錯牌」來回應。

夏光莉無奈感嘆：「所以你明明知道這個人講話不老實了，但你也不能去拆穿他，因為要留給他一點顏面」她解釋，因為過去交往時就知道藍文青對身世相當自卑，最後才發現「當他有錢以後，他的自卑已經到達了一個變態的狀況」一旁的精神科醫師則分析屬於人格障礙，坦言：「有些人的虛榮心真的是到了變態的程度，不惜騙人也要那個虛榮」。

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