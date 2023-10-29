養老鼠咬布袋？布萊德利庫柏與名模吉吉傳緋聞 舊愛悔不當初
影壇資深帥哥布萊德利庫柏雖然和名模伊莉娜沙伊克生了個女兒，彼此卻沒有結婚，且各自都有新的感情對象，前陣子伊莉娜與昔日美式足球男神、超級名模吉賽兒的前夫湯姆布萊迪約會，還被懷疑是為了刺激布萊德利對她重新展開行動，結果是她和湯姆布萊迪的愛火很快熄滅，布萊德利轉向比她更年輕的吉吉哈蒂德，和吉吉打得火熱，伊莉娜只有自己生悶氣。
根據「紐約郵報」八卦版報導，伊莉娜不敢相信布萊德利真的對吉吉哈蒂德感興趣，尤其吉吉比他年輕，讓她醋勁大發，很不開心。早先有傳布萊德利與吉吉會認識，是因為伊莉娜從中介紹，只沒想到伊莉娜只要介紹他們做朋友，他們竟然交往了！
也有推論認為，伊莉娜想藉湯姆布萊迪來刺激布萊德利，卻沒想到布萊德利是因此動了想再談戀愛的念頭，對象卻不是伊莉娜，怎麼看都是伊莉娜算計錯誤，沒幫到自己，反而製造出一個新的情敵。
來自俄羅斯的伊莉娜外表依然豔麗，身材也很性感，她專門結交知名度高、條件一流的男性名人，過去和足球名將C羅也曾訂婚，布萊德利的新緋聞，令她開始對自身的年紀產生危機感，拚命想要在街頭被偷拍，才好顯得自己仍然很有行情，就不知下一個知名緋聞男友會是誰？
上一則
王牌律師團發威？警方認證GD「還沒被立案」
下一則
FB留言