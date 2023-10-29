我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列要求加薩醫院撤離 紅新月會：恕難從命

以色列軍隊攻加薩北部 傳已控制大片地區升起國旗

養老鼠咬布袋？布萊德利庫柏與名模吉吉傳緋聞 舊愛悔不當初

記者蘇詠智／即時報導
布萊德利庫柏年紀雖大卻仍魅力無比。（路透資料照片）
布萊德利庫柏年紀雖大卻仍魅力無比。（路透資料照片）

影壇資深帥哥布萊德利庫柏雖然和名模伊莉娜沙伊克生了個女兒，彼此卻沒有結婚，且各自都有新的感情對象，前陣子伊莉娜與昔日美式足球男神、超級名模吉賽兒的前夫湯姆布萊迪約會，還被懷疑是為了刺激布萊德利對她重新展開行動，結果是她和湯姆布萊迪的愛火很快熄滅，布萊德利轉向比她更年輕的吉吉哈蒂德，和吉吉打得火熱，伊莉娜只有自己生悶氣。

根據「紐約郵報」八卦版報導，伊莉娜不敢相信布萊德利真的對吉吉哈蒂德感興趣，尤其吉吉比他年輕，讓她醋勁大發，很不開心。早先有傳布萊德利與吉吉會認識，是因為伊莉娜從中介紹，只沒想到伊莉娜只要介紹他們做朋友，他們竟然交往了！

也有推論認為，伊莉娜想藉湯姆布萊迪來刺激布萊德利，卻沒想到布萊德利是因此動了想再談戀愛的念頭，對象卻不是伊莉娜，怎麼看都是伊莉娜算計錯誤，沒幫到自己，反而製造出一個新的情敵。

來自俄羅斯的伊莉娜外表依然豔麗，身材也很性感，她專門結交知名度高、條件一流的男性名人，過去和足球名將C羅也曾訂婚，布萊德利的新緋聞，令她開始對自身的年紀產生危機感，拚命想要在街頭被偷拍，才好顯得自己仍然很有行情，就不知下一個知名緋聞男友會是誰？

吉吉哈蒂德正當紅，緋聞男友也都來頭不小。（歐新社資料照片）
吉吉哈蒂德正當紅，緋聞男友也都來頭不小。（歐新社資料照片）
伊莉娜沙伊克玩愛情遊戲弄巧成拙，被傳心情並不好。（路透資料照片）
伊莉娜沙伊克玩愛情遊戲弄巧成拙，被傳心情並不好。（路透資料照片）

足球 緋聞 C羅

上一則

王牌律師團發威？警方認證GD「還沒被立案」

下一則

章子怡斷開汪峰真實原因曝光 葛斯齊全說了

延伸閱讀

在太空繁衍後代有望 日本成功培育老鼠胚胎 全球首例

在太空繁衍後代有望 日本成功培育老鼠胚胎 全球首例
張藝興傳簽約美國經紀公司 將進軍好萊塢

張藝興傳簽約美國經紀公司 將進軍好萊塢
好萊塢情網勾纏 布萊德利的新歡 是李奧納多的舊愛

好萊塢情網勾纏 布萊德利的新歡 是李奧納多的舊愛
堪州5歲童遭性侵殺害 州府被控失職

堪州5歲童遭性侵殺害 州府被控失職

熱門新聞

章子怡（右二）被狗仔爆料已與汪峰（左）離婚。(取材自微博)

狗仔爆料是真的 章子怡、汪峰宣布離婚：讓彼此更好成長

2023-10-23 03:50
許瑋甯(左)與外公過去的合照。圖／截圖自IG

金鐘視后獎座獻外公願望成真 祖孫「典禮上相見」了

2023-10-25 13:46
馬修派瑞身亡。(路透)

「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲

2023-10-28 21:15
「捍衛戰士：獨行俠」近期開始被嚴厲批評。圖／摘自imdb

負評出現 「捍衛戰士2」其實沒有大家說的那麼好？

2023-10-22 15:24
湯姆克魯斯太貴所以演不成「鋼鐵人」。（路透資料照片）

真相大白 湯姆克魯斯演不了「鋼鐵人」的理由是…

2023-10-28 14:56
章子怡(左)2004年被拍到熱吻霍啟山。（取材自微博）

章子怡離婚後 昔與富三代熱吻畫面瘋傳 網敲碗喊復合

2023-10-24 21:06

超人氣

更多 >
「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲

「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲
真相大白 湯姆克魯斯演不了「鋼鐵人」的理由是…

真相大白 湯姆克魯斯演不了「鋼鐵人」的理由是…
婆婆最不敢惹生肖女 屬蛇賢妻良母 1強勢生肖不能硬碰硬

婆婆最不敢惹生肖女 屬蛇賢妻良母 1強勢生肖不能硬碰硬
華人逃亡＋坐牢16年 60多歲開餐廳獲必比登

華人逃亡＋坐牢16年 60多歲開餐廳獲必比登
曾被問「周潤發、梁朝偉落水先救誰？」 劉德華妙答笑翻網友

曾被問「周潤發、梁朝偉落水先救誰？」 劉德華妙答笑翻網友