養老鼠咬布袋？布萊德利庫柏與名模吉吉傳緋聞 舊愛悔不當初

布萊德利庫柏年紀雖大卻仍魅力無比。（路透資料照片）

影壇資深帥哥布萊德利庫柏雖然和名模伊莉娜沙伊克生了個女兒，彼此卻沒有結婚，且各自都有新的感情對象，前陣子伊莉娜與昔日美式足球 男神、超級名模吉賽兒的前夫湯姆布萊迪約會，還被懷疑是為了刺激布萊德利對她重新展開行動，結果是她和湯姆布萊迪的愛火很快熄滅，布萊德利轉向比她更年輕的吉吉哈蒂德，和吉吉打得火熱，伊莉娜只有自己生悶氣。

根據「紐約郵報」八卦版報導，伊莉娜不敢相信布萊德利真的對吉吉哈蒂德感興趣，尤其吉吉比他年輕，讓她醋勁大發，很不開心。早先有傳布萊德利與吉吉會認識，是因為伊莉娜從中介紹，只沒想到伊莉娜只要介紹他們做朋友，他們竟然交往了！

也有推論認為，伊莉娜想藉湯姆布萊迪來刺激布萊德利，卻沒想到布萊德利是因此動了想再談戀愛的念頭，對象卻不是伊莉娜，怎麼看都是伊莉娜算計錯誤，沒幫到自己，反而製造出一個新的情敵。