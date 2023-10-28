曾被問「周潤發、梁朝偉落水先救誰？」 劉德華妙答笑翻網友

劉德華(右)和梁朝偉繼「無間道」後，終於有機會再度合體。(取材自微博)

影后章子怡與歌手汪峰結束8年婚姻，震驚演藝圈，許多網友狂猜兩人離婚內幕，還有人翻出章子怡曾與知名主持人撒貝寧有過一段情，而撒貝寧也成話題焦點。近日，有網友PO出一段撒貝寧訪問天王劉德華時，問到「周潤發 和梁朝偉 落水先救誰？」劉德華的答案讓現場觀眾笑翻。

香港 01報導，劉德華多年前上撒貝寧的節目時，被問道，「如果周潤發和梁朝偉掉進水裡，你只能救上來一個，你會救誰？」該題目可說是非常刁鑽，但劉德華確沒被考倒，機智回答，「我誰都不救，我會拿個磚頭站在岸邊。」撒貝寧一聽困惑問道，「為什麼要拿磚頭？」劉德華則說：「我拿著磚頭站在岸邊，誰上來我就砸誰，這樣我就是影帝了！」

劉德華的回應笑翻眾人，也讓撒貝寧甘拜下風。

事實上，劉德華與兩位影帝交情深厚，周潤發曾與他在電影中飾演師徒「賭神」及「賭俠」；劉德華也曾與梁朝偉在「無間道」上演精采絕倫的諜對諜。

劉德華還曾調侃周潤發「紅太久」，一直擋在自己前面；劉德華也在節目「魯豫有約」中，說梁朝偉是個演員，但自己只是個明星，起跑點不同。