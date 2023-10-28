我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

評論／邊緣化和被架空 李克強成「習核心」的局外人

「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲

曾被問「周潤發、梁朝偉落水先救誰？」 劉德華妙答笑翻網友

娛樂新聞組／即時報導
劉德華(右)和梁朝偉繼「無間道」後，終於有機會再度合體。(取材自微博)
劉德華(右)和梁朝偉繼「無間道」後，終於有機會再度合體。(取材自微博)

影后章子怡與歌手汪峰結束8年婚姻，震驚演藝圈，許多網友狂猜兩人離婚內幕，還有人翻出章子怡曾與知名主持人撒貝寧有過一段情，而撒貝寧也成話題焦點。近日，有網友PO出一段撒貝寧訪問天王劉德華時，問到「周潤發梁朝偉落水先救誰？」劉德華的答案讓現場觀眾笑翻。

香港01報導，劉德華多年前上撒貝寧的節目時，被問道，「如果周潤發和梁朝偉掉進水裡，你只能救上來一個，你會救誰？」該題目可說是非常刁鑽，但劉德華確沒被考倒，機智回答，「我誰都不救，我會拿個磚頭站在岸邊。」撒貝寧一聽困惑問道，「為什麼要拿磚頭？」劉德華則說：「我拿著磚頭站在岸邊，誰上來我就砸誰，這樣我就是影帝了！」

劉德華的回應笑翻眾人，也讓撒貝寧甘拜下風。

事實上，劉德華與兩位影帝交情深厚，周潤發曾與他在電影中飾演師徒「賭神」及「賭俠」；劉德華也曾與梁朝偉在「無間道」上演精采絕倫的諜對諜。

劉德華還曾調侃周潤發「紅太久」，一直擋在自己前面；劉德華也在節目「魯豫有約」中，說梁朝偉是個演員，但自己只是個明星，起跑點不同。

據悉，繼「無間道」後，暌違20年，劉德華和梁朝偉終於有機會再度合體，攜手演出新電影「金手指」，讓粉絲期待不已。

周潤發和劉德華私下有著好交情。(取材自微博)
周潤發和劉德華私下有著好交情。(取材自微博)

梁朝偉 周潤發 香港

上一則

「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲

下一則

章立衡反擊父親劉家昌 轉發母親甄珍貼文「這就是事實」

延伸閱讀

王菲罕見同框梁朝偉 網喊夢回「重慶森林」

王菲罕見同框梁朝偉 網喊夢回「重慶森林」
梁朝偉再添社恐場面 劉嘉玲受訪他在玩手

梁朝偉再添社恐場面 劉嘉玲受訪他在玩手
劉德華「紅毯先生」釜山閉幕片 導演認「批評他演技」

劉德華「紅毯先生」釜山閉幕片 導演認「批評他演技」
劉德華財富自由卻「不敢躺平」 親揭關鍵是她

劉德華財富自由卻「不敢躺平」 親揭關鍵是她

熱門新聞

章子怡（右二）被狗仔爆料已與汪峰（左）離婚。(取材自微博)

狗仔爆料是真的 章子怡、汪峰宣布離婚：讓彼此更好成長

2023-10-23 03:50
許瑋甯(左)與外公過去的合照。圖／截圖自IG

金鐘視后獎座獻外公願望成真 祖孫「典禮上相見」了

2023-10-25 13:46
「捍衛戰士：獨行俠」近期開始被嚴厲批評。圖／摘自imdb

負評出現 「捍衛戰士2」其實沒有大家說的那麼好？

2023-10-22 15:24
章子怡(左)2004年被拍到熱吻霍啟山。（取材自微博）

章子怡離婚後 昔與富三代熱吻畫面瘋傳 網敲碗喊復合

2023-10-24 21:06
汪峰被起底是演藝圈的「隱形富豪」。(取材自微博)

章子怡離婚後… 35億共同財產只得7億？汪峰被起底是隱形富豪

2023-10-25 21:33
馬修派瑞身亡。(路透)

「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲

2023-10-28 21:15

超人氣

更多 >
「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲

「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲
湯唯被問是否願再接像「色戒」裸露戲 回應了一個字

湯唯被問是否願再接像「色戒」裸露戲 回應了一個字
中美直飛客運航班增至每周70班 關係改善訊號現

中美直飛客運航班增至每周70班 關係改善訊號現
買按摩棒「當場試用」貼臉狂震不夠嗨 她掏衣往重要部位塞

買按摩棒「當場試用」貼臉狂震不夠嗨 她掏衣往重要部位塞
賣車沒過戶發生肇逃事件 華生被坑坐牢7天

賣車沒過戶發生肇逃事件 華生被坑坐牢7天