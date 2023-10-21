金鐘典禮大烏龍 追思環節誤植仍活著的導演照片

第58屆電視金鐘獎疑似發生大烏龍勉懷追思影片中誤將導演游天龍的照片誤植成已逝藝人江長文。圖／摘自臉書

第58屆金鐘獎「戲劇類」頒獎典禮21日落幕，但有眼尖網友發現追思影人片段疑似誤植照片，將已故藝人江長文的照片誤植成仍活著的導演游天龍。認為這個烏龍錯誤會嚇死，對雙方都很不尊重。

網友質疑，追思影片中，江長文的照片明明是導演游天龍，但游天龍仍活著，卻被誤植為過世，「如果是烏龍真的會嚇死，游導認識的親朋好友ㄟ，金害….唉。」認為對雙方都很不尊重。

有網友在臉書貼出誤植照片的訊息，認為金鐘58發生大烏龍。圖／摘自臉書

不少認識游天龍的友人認出照片紛紛回應：「烏龍！」、「天啊！這是大阿哥游天龍！」 演員呂嘉興也留言：「我認識游天龍導演，他得甚麼獎？」後來發現是電視台誤植照片覺得不可思議，他說：「應該是搜尋出現導演的那張錯誤照片，金鐘奬工作人員就截圖引用了！真的是太誇張了」，有認識游導演的圈內資深工作人員回應：「企劃年輕人可能不認識，那些過影片的前輩難道沒有一個人認識嗎？傻眼」。認為這是犯了超大烏龍。

呂嘉興之後接受本報訪問時確認追思影片中的照片就是導演游天龍，他說：「我和鄭仲茵主演民視的『台灣奇案—冤沉大海』就是游天龍導演拍的，他還健在啦，猛一看嚇死人。」他說網上因為有將游天龍導演和江長文的照片放在一起，可能金鐘獎工作人員上網去抓江長文照片，剛好抓到錯誤截圖就用了。他表示之前拍戲還有跟游導演吃飯聚會，照片確認就是誤植。

對此，三立電視台目前尚無回應。