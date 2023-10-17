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福原愛太慘 恐丟副教授職務 還被大學生隔空嗆聲

記者陳建嘉／即時報導
福原愛。(取材自微博)
福原愛。(取材自微博)

福原愛與前夫江宏傑之間的官司仍在進行中，但她的負面新聞不斷，而她自從在7月27日發出聲明便在公眾目光前消失，先前亞運盛事讓全亞洲關注，福原愛卻未有任何動靜，日本媒體「週刊女性」在報導中提到，曾是運動圈當紅明星的福原愛，不但消失在大眾視野，更可能連她在大學的客座副教授職位也要不保。

「週刊女性」指出，福原愛雖是青森大學客座副教授，但兩年來只做過一次講座，還用嘲諷筆觸表示：「這是關於福原愛的故事，她是奧運乒乓球獎牌得主，由於混亂的離婚處理，而失去了清新的形象，與以前被稱為『愛哭鬼愛醬』，被人溫暖照顧的日子完全不同。」指出職位岌岌可危，不過校方對此事則回應，目前還在對班級進行調整，對象包括二年級到四年級和外部旁聽生，語帶保留回應，無論哪種方式仍然很難說。

不過報導也訪問到一位青森大學的學生，詢問他對福原愛的印象，他則直接表示：「我沒有聽過福原愛的講座，所以我認為她更像是大學校友，而不是教授。最重要的是，我希望她不要做出任何進一步玷汙大學聲譽的事情。」另有不願具名的學校人士透露：「我們會考慮法庭結果等因素，不應該犯任何的錯誤，只要確定答案，我們就會採取行動。」

福原愛。(取材自微博)
福原愛。(取材自微博)

福原愛 江宏傑 奧運

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