泰勒絲電影票房居首 瑪丹娜不甘示弱 演唱會大膽煽情

泰勒絲的演唱會電影在美國如預期狂賣,出盡風頭。(路透資料照片)

樂壇天之驕女泰勒絲 的演唱會電影「TAYLOR SWIFT THE ERAS TOUR」,美國上映首日一舉刷新10月新片最高單日票房紀錄,預估周末3天賣座有可能達到9330萬美元。與此同時,3個多月前才大病一場的瑪丹娜 ,在英國展開最新巡演,不但經典歌曲一一呈現,演出尺度亦大膽,展現不想被後輩超越的強大企圖心。

今年娛樂圈的焦點之一,就是不同世代的樂壇天后相繼舉辦巡迴演唱,每個人的吸金實力、號召粉絲動員的能力,也在公眾眼前毫無保留,外人樂得「超級比一比」,當事人心裡卻不可能沒有壓力。目前正當紅的泰勒絲,粉絲以市場主流的年輕群眾為主,他們卻為她瘋狂到票價再貴也願意搶,連帶拉抬巡演各城市的旅遊經濟,甚至演唱會的紀錄電影都狂賣,堪稱年度最風光,這部影片也將於11月3日起在台上映。

泰勒絲之後就是中生代天后碧昂絲 ,一樣在美國各地捲起旋風,滿座程度與經濟效益,皆與泰勒絲無分軒輊,甚至在她的演唱會上影壇文青男神「甜茶」提摩西夏勒梅與卡戴珊家的小妹凱莉詹納,首度公開彼此戀情,話題性又高出一籌。美國戲院業者成功打動碧昂絲,也推出演唱會紀錄片,要是賣座成績再度跟泰勒絲打平,就能夠再大賺一筆。今秋美國電影票房由於演員工會罷工、禁止會員參與宣傳而明顯受到打擊,多虧樂壇天后的紀錄片能夠拯救戲院業績。

樂壇大姊大大瑪丹娜,眼看「小輩」們各自締造驚人紀錄,就算年逾花甲也不願意被比下去,早為了最新巡演設計大量的舞蹈橋段,弄得自己體力無法負荷,差點重病去世,她在正式展開的首場演出,對台下觀眾坦言當時以為可能撐不過去了,連醫生也以為她恐怕不行,所以家人都陪伴在她身邊,都已經做好最壞的打算,所幸她的生命力超旺盛,休息3個多月,又能重新站上舞台。