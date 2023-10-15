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泰勒絲電影票房居首 瑪丹娜不甘示弱 演唱會大膽煽情

記者蘇詠智／即時報導
泰勒絲的演唱會電影在美國如預期狂賣，出盡風頭。（路透資料照片）
泰勒絲的演唱會電影在美國如預期狂賣，出盡風頭。（路透資料照片）

樂壇天之驕女泰勒絲的演唱會電影「TAYLOR SWIFT THE ERAS TOUR」，美國上映首日一舉刷新10月新片最高單日票房紀錄，預估周末3天賣座有可能達到9330萬美元。與此同時，3個多月前才大病一場的瑪丹娜，在英國展開最新巡演，不但經典歌曲一一呈現，演出尺度亦大膽，展現不想被後輩超越的強大企圖心。

今年娛樂圈的焦點之一，就是不同世代的樂壇天后相繼舉辦巡迴演唱，每個人的吸金實力、號召粉絲動員的能力，也在公眾眼前毫無保留，外人樂得「超級比一比」，當事人心裡卻不可能沒有壓力。目前正當紅的泰勒絲，粉絲以市場主流的年輕群眾為主，他們卻為她瘋狂到票價再貴也願意搶，連帶拉抬巡演各城市的旅遊經濟，甚至演唱會的紀錄電影都狂賣，堪稱年度最風光，這部影片也將於11月3日起在台上映。

泰勒絲之後就是中生代天后碧昂絲，一樣在美國各地捲起旋風，滿座程度與經濟效益，皆與泰勒絲無分軒輊，甚至在她的演唱會上影壇文青男神「甜茶」提摩西夏勒梅與卡戴珊家的小妹凱莉詹納，首度公開彼此戀情，話題性又高出一籌。美國戲院業者成功打動碧昂絲，也推出演唱會紀錄片，要是賣座成績再度跟泰勒絲打平，就能夠再大賺一筆。今秋美國電影票房由於演員工會罷工、禁止會員參與宣傳而明顯受到打擊，多虧樂壇天后的紀錄片能夠拯救戲院業績。

樂壇大姊大大瑪丹娜，眼看「小輩」們各自締造驚人紀錄，就算年逾花甲也不願意被比下去，早為了最新巡演設計大量的舞蹈橋段，弄得自己體力無法負荷，差點重病去世，她在正式展開的首場演出，對台下觀眾坦言當時以為可能撐不過去了，連醫生也以為她恐怕不行，所以家人都陪伴在她身邊，都已經做好最壞的打算，所幸她的生命力超旺盛，休息3個多月，又能重新站上舞台。

相較於泰勒絲雖然名曲不少，但瑪丹娜累積了超過40年的演藝生涯，更是夯歌一堆，還包括唱紅了幾首電影的主題曲，是她比泰勒絲演唱會更佔便宜的地方，她這次巡演的曲目將最早期的「Holiday」、「Crazy For You」等與她的007主題曲「Die Another Day」、她所主演的音樂劇電影經典名曲「Don’t Cry For Me Argentina」等都排進去，搭配不同時代的代表作如「Like a Prayer」、「Vogue」等，有如演藝生涯的總回顧，粉絲直呼過癮。而她和上空的舞者煽情互動，維持年輕以來一貫的百無禁忌、大方作風，也讓粉絲大讚：「再次證明她就是她自己，和別人不一樣的等級。」

瑪丹娜演唱會少不了大膽、煽情的橋段。（路透）
瑪丹娜演唱會少不了大膽、煽情的橋段。（路透）
瑪丹娜（右）在演唱會與舞者的互動表演經過精心設計，頗有話題。（路透）
瑪丹娜（右）在演唱會與舞者的互動表演經過精心設計，頗有話題。（路透）
年輕女歌迷和泰勒絲的演唱會電影海報合照。（美聯社）
年輕女歌迷和泰勒絲的演唱會電影海報合照。（美聯社）
瑪丹娜盡展樂壇大姊大大的氣勢。（路透）
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泰勒絲 瑪丹娜 碧昂絲

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