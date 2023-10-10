我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列音樂節遭哈瑪斯襲擊 志工：死者多近距離中彈

參院領袖舒默訪中後 因「外部事件」取消日本行

張藝謀獲第36屆東京影展終身成就獎 感言提黑澤明

中央社東京10日專電
張藝謀。（取材自微博）
張藝謀。（取材自微博）

第36屆東京影展（東京國際映畫祭）今天宣布，曾執導電影「大紅燈籠高高掛」與2008年北京奧運、2022年北京冬奧「雙奧」開幕式的導演張藝謀，將獲頒終身成就獎（特別功勞賞），表彰他多年來的貢獻。

東京影展主辦單位表示，73歲的張藝謀執導過諸多類型的熱門鉅片，曾獲得眾多國際著名獎項。他最近一部作品「滿江紅」在春節檔期創下驚人票房紀錄，目前保有中國2023年最賣座電影的頭銜，並被今年的東京影展選為開幕片。

影展方表示，張藝謀將親自出席東京影展參加座談，並在10月23日的開幕式上獲頒獎項。

張藝謀在感言中表示，他非常榮幸能得到終身成就獎。他認為電影能夠扮演橋樑，連結全世界的人，促進超越種族和文化的交流與相互理解。

張藝謀說，他還記得，1990年日本導演黑澤明被授予美國奧斯卡金像獎的終身成就獎時，他坐在觀眾席，是一個初出茅廬的電影製片人。黑澤明當時說，自己「尚未掌握電影的本質」。這一幕依舊歷歷在目。

張藝謀表示，他要感謝東京影展頒予他這個獎項，以及所有人對他的鼓勵和支持。他將以此為出發點，繼續努力理解電影的本質，並創作優秀的電影。

張藝謀1982年畢業於北京電影學院，代表作品包括「活著」、「紅高粱」、「大紅燈籠高高掛」、「一個都不能少」、「我的父親母親」、「英雄」、「十面埋伏」、「長城」等，曾拿下金馬獎最佳導演與最佳改編劇本、2屆威尼斯影展金獅獎，1屆柏林影展金熊獎，並3度提名奧斯卡最佳外語片。

影展 北京冬奧 奧斯卡

上一則

男指控在NHK廁所遭強尼喜多川性侵 傑尼斯稱需查證

延伸閱讀

俄外長下周訪問北京 將晤王毅

俄外長下周訪問北京 將晤王毅
北京對以巴衝突回應冷淡 路透：透露北京在中東外交角色侷限

北京對以巴衝突回應冷淡 路透：透露北京在中東外交角色侷限
「堅如磐石」破10億 張藝謀居中國導演票房排行榜第四

「堅如磐石」破10億 張藝謀居中國導演票房排行榜第四
吳宇森坦言 再與發哥合作「好困難」 竟是這個原因

吳宇森坦言 再與發哥合作「好困難」 竟是這個原因

熱門新聞

陳法蓉近日與劉德華相聚。（取材自Instagram）

劉德華追求女神遭拒 事隔33年再度同框「超狂凍齡」模樣曝光

2023-10-04 23:34
鄭欣宜是鄭少秋與已故藝人「肥肥」沈殿霞的寶貝女兒。(取材自Instagram)

鄭少秋痛失大女兒 次女鄭欣宜消失半年也令人擔心

2023-10-02 21:25
楊冪看秀，被發現拿的是華為手機。(取材自微博)

楊冪看秀用華為手機被喊「愛國」 更驚人的是桌布用這4個字

2023-10-06 21:32
趙麗穎自拍，露出排骨胸。(取材自微博)

趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸

2023-10-07 07:30
邱于庭(右) 出席張晨光兒子婚禮，完全凍齡。圖／邱于庭提供

昔日古典美人現身張晨光帥兒喜宴 64歲凍齡美貌網驚呆

2023-10-07 15:34
謝霆鋒、張柏芝雖然離婚了，卻仍是眾人注目的焦點。(本報資料照片)

張柏芝節目中透露 最恨的男人不是陳冠希而是「他」

2023-09-29 22:30

超人氣

更多 >
35個哈佛大學學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責

35個哈佛大學學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責
新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視

新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視
「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊

「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊
亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治

亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治
最愛「假裝」3星座：巨蟹裝堅強、天秤假中立、這星座超虛偽

最愛「假裝」3星座：巨蟹裝堅強、天秤假中立、這星座超虛偽