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林青霞19歲青澀模樣曝光 昔日大談師生戀震驚影壇

記者陳建嘉／即時報導
張艾嘉與李宗盛合演的「最想念的季節」。圖／金馬執委會提供
張艾嘉與李宗盛合演的「最想念的季節」。圖／金馬執委會提供

本屆台灣金馬獎終身成就獎得主林青霞、陳坤厚曾創造無數經典，金馬影展分別選映四部代表作向他們致敬。林青霞的出道作「窗外」數位修復版在影片問世半世紀後，終於在台灣正式首映，意義非凡。讓她再攀演藝巔峰的「笑傲江湖之東方不敗」也首次以全新數位修復的粵語版在金馬影展放映。

林青霞主演「窗外」改編瓊瑤自傳性質小說，高中生江雁容與國文老師康南談起師生戀，不只要跨越年紀，還有家長的阻礙，是戀愛的初始也是終結，細膩剖析愛情的美好與殘酷。而她唯一主演過的舞台劇「暗戀桃花源」電影版以及金馬封后之作「滾滾紅塵」，都是影迷不容錯過的代表作，也足以見證她顛倒眾生的銀幕魅力。今年不僅是電影「窗外」問世50週年，也是陳坤厚贏得金馬獎最佳劇情片和導演獎「小畢的故事」40週年，這也是台灣新電影首部榮獲金馬獎的里程碑。

今年不僅是電影「窗外」問世50週年，也是陳坤厚贏得金馬獎最佳劇情片和導演獎「小畢的故事」40週年，這也是台灣新電影首部榮獲金馬獎的里程碑。這次影展在國家電影及視聽文化中心的大力協助下，除了放映「小畢的故事」，更難得的是改編七等生小說的「結婚」，在歷經多方努力和影視聽中心進行數位掃描、調光後，數位版得以在金馬影展世界首映，絕美影像定能讓影迷驚豔不已。

陸小芬從漁村少女演到寂寞貴婦的「桂花巷」，也將放映難得一見的台語版。張艾嘉與李宗盛合演的「最想念的季節」，結合寫實與類型的雙重趣味，可能是陳坤厚最被低估的作品。

經典重現單元邀來美國名導泰倫斯馬力克贏得坎城影展最佳導演「天堂之日」、韓國電影大師李滄東一鳴驚人的首部劇情長片「青魚」，以及日本名導相米慎二率大師級職業摔角手武藤敬司登台的「光之女」等數位修復版重登大銀幕。 金馬影展也網羅多部影人影事的紀錄片，帶領影迷一探大師名伶比電影還精彩的幕後故事。2023金馬影展將於11月9日至26日展開。

林青霞的出道作「窗外」終於在台灣正式舉辦盛大首映。圖／金馬執委會提供
林青霞的出道作「窗外」終於在台灣正式舉辦盛大首映。圖／金馬執委會提供
陸小芬從漁村少女演到寂寞貴婦的「桂花巷」。圖／金馬執委會提供
陸小芬從漁村少女演到寂寞貴婦的「桂花巷」。圖／金馬執委會提供
陳坤厚贏得金馬獎最佳劇情片和導演獎「小畢的故事」。圖／金馬執委會提供
陳坤厚贏得金馬獎最佳劇情片和導演獎「小畢的故事」。圖／金馬執委會提供

坎城影展 舞台劇 張艾嘉

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