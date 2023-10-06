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周潤發指中國電影審查限制多 引發中國網友批評

中央社台北6日電
周潤發4日在釜山影展獲頒亞洲電影人獎，領獎時在台上拿出手機與全場觀眾自拍。中央社
周潤發4日在釜山影展獲頒亞洲電影人獎，領獎時在台上拿出手機與全場觀眾自拍。中央社

香港影星周潤發昨天指中國電影審查限制多，還讚揚南韓電影有極大的自由度，傳承香港電影發揚光大。消息傳回中國社群，引發網友不滿，群起批評他把香港電影沒落甩鍋給審查。

68歲的周潤發在南韓釜山國際影展獲頒年度亞洲電影人獎，他在5日舉行的記者會被問到當前香港電影業，坦言「中國對電影有很多審查要求，所以我們的劇本必須經過很多不同部門審批」「我們現在有很多限制，對電影製作人是很困難」。

周潤發並讚揚南韓電影有極大的自由度，表示很開心見到南韓電影傳承了香港電影發揚光大，揚威好萊塢。

向來不談論敏感議題的周潤發發表這一席感言後，中國媒體迄今均未報導，但消息傳回中國社群引發熱議。

在微博相關討論串，許多中國網友肯定「發哥」說的是實話，「他不缺錢不缺名，所以敢於發聲」「發哥說得太對了！！！內娛拍了也不讓播啊！」「中國電影人也不是沒有創新，只是審核通不過」，不少人還擔憂發哥因此遭封殺。

但是更多的中國網友對周潤發的一席話表達不滿，反批他把香港電影的沒落甩鍋給審查。

「你們香港電影能不能找找自己的原因呀？國內四五十億的票房都是愛國主義題材嗎？恐怕是避重就輕甩鍋內地電影審查制度吧」「老香港電影人的傲慢，大陸的審查是嚴格，但跟香港電影的沒落沒什麼太大關係」「香港電影人言必怪環境。也對！人永遠不會承認自己的失敗」。

對於周潤發讚揚南韓電影，中國網友群起反駁，「南韓電影現在處境很好嗎？今年過盈虧線的電影才幾部」「現在還在吹南韓電影界啊？南韓電影界都快死了啊」。還有許多網友強調，「想來大陸，就得遵循大陸的規則」。

對此，一名網友建議周潤發，「少說點實話，沒必要，很多人聽不得」。

公開數據顯示，南韓電影今年票房慘淡，截至9月底，只有5部南韓本土電影票房超過損益平衡點。韓媒東亞日報指出，主要是受到OTT平台的衝擊，觀眾對於付費看電影的要求更高。

中國電影票房則在疫情後快速回溫，今年截至10月5日，累計已達人民幣471億元（約64億美元），有機會挑戰疫情前2019年歷史紀錄642.66億元。目前暫列2023票房前五名的均為中國本土電影。

香港 南韓 周潤發

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