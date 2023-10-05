周潤發回應「死訊」曝捐7億美元身家真相：我不想捐

周潤發幽默重提去年誤傳的死訊。(歐新社)

2023年釜山影展於4日晚間開幕，68歲香港 影帝周潤發 獲頒本屆「亞洲電影人獎」，並出席昨日舉辦的記者會，他提到上次來南韓 已是14年前，很開心再度來韓，更重提今年7月傳出罹患新冠肺炎昏迷的舊聞，「不只有聽到生病的新聞，還有死訊，我不在乎，這種傳言每天都聽到」。

周潤發從影50年，健康狀況一直保持良好，被問接下來的計畫，更開玩笑說「我要在11月跑半程馬拉松，明天會先在釜山跑10公里練習，如果我跑一跑就死了，這樣就不會再有假新聞了吧。」他說活在當下最重要，早就看淡生死，「我不怕變老，也沒什麼害怕的事，這就是人生，有生就有死」。

提到釜山，周潤發狂讚這是座美麗的城市，在地人都很親切，「我連續2天出去慢跑，每個人都非常歡迎我」，回顧從影過往50年，他自謙學習能力不佳，全靠拍戲學得各種技能、人生哲理，「因為要徹底進入一個人的生活，我一邊拍一邊研究，如果沒有這些電影，周潤發可能就不會存在」。

南韓影迷曾多次票選，影史最愛的動作片榜首，永遠都是周潤發主演的「英雄本色」，他則向該片所有幕後團隊致謝，「這是我從小螢幕轉戰到大銀幕的第一部真正代表作，對我影響很大」，對於韓國粉絲的多年愛載，他幽默回應：「可能我也長得像韓國人吧。」只想感謝影迷始終不離不棄。