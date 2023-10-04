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瘋馬秀事件未歇…Baby合影愛馬仕總監 被嘲：封殺前最後狂歡？

娛樂新聞組／即時報導
Angelababy(左)與愛馬仕總監的合影，遭到網友抨擊。(取材自微博)
Angelababy(左)與愛馬仕總監的合影，遭到網友抨擊。(取材自微博)

Angelababy因疑似在巴黎觀看韓團BLACKPINK成員Lisa參與的「瘋馬秀」一事而深陷輿論，甚至傳出遭到封殺，在網上鬧得沸沸揚揚。事發至今快一周，Baby始終未回應。近日，愛馬仕總監曬出與Baby的合影，被網友酸「封殺前最後的狂歡？」。

愛馬仕品牌總監兼對外關係負責人Michael Coste日前在IG曬出與Angelababy的合照，並表示，很開心再次在巴黎見到Baby。照片中的兩人互相搭著對方的肩膀及腰部，關係看起來相當不錯。「愛馬仕總監曬和Angelababy合照」的話題也立刻登上微博熱搜第一。

但這張合照激怒網友，紛紛表示，「又買熱搜了，還沒封殺嗎」、「封殺前最後的狂歡？」、「這是看瘋馬秀後的獎勵嗎」等。也有網友猜測，Angelababy是不是即將成為愛馬仕的代言人？

「瘋馬秀」事件後，Baby遲遲未出面說明，「封殺」傳聞不斷，日前有網友發現，在抖音上，只要拿Baby的照片當大頭貼，就會被審核退回，並顯示「當前修改的頭貼暫不可用」。

不少網友擔心，若Baby遭到平台封鎖，將意味著她與王安宇合作的「漫影尋蹤」以及與宋威龍合作的「相思令」都將無法播出。

眼見事情越鬧越烈，瘋馬秀官方IG4日深夜發出限時動態澄清，「我們已經注意到圍繞著Angelababy的爭議。遺憾的是，她從未看過我們的表演。我們將非常高興隨時邀請她！」

不過有網友質疑，「為什麼要拖這麼多天才澄清？為什麼不是工作室回應？

Angelababy 抖音 微博

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