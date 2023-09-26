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泰勒絲現身看緋聞男友比賽 凱爾西球衣銷量暴增400%

編譯周芳苑／綜合26日電
「堪薩斯城酋長隊」選手凱爾西。(Getty Images)
「堪薩斯城酋長隊」選手凱爾西。(Getty Images)

創作歌手泰勒絲(Taylor Swift)24日前往堪薩斯城觀看「堪薩斯城酋長隊」(Kansas City Chiefs)選手凱爾西(Travis Kelce)比賽，在網路上引起熱烈討論；12度獲得葛萊美獎的泰勒絲在箭頭體育場(Arrowhead Stadium)亮相後，凱爾西這位全職近端鋒球手的球衣銷售量暴增。

根據運動服裝和球迷商品業者 Fanatics 統計，凱爾西是24日商品銷量最高的 5 名國家美式足球聯盟(NFL) 球員之一；該公司發言人透過電郵稱， Fanatics 網絡裡的所有網站包括 NFLShop.com在內，銷售規模暴增近400%。

NFLShop.com銷售暴增正巧就是泰勒絲被發現在堪薩斯城的同一天。泰勒絲和凱爾西的母親在美式足球場一間玻璃封閉套間裡一起觀看酋長隊與芝加哥熊隊(Chicago Bears)的比賽。

凱爾西隨後未接受媒體採訪，但有人發現當他離開箭頭體育場時，泰勒絲在他身邊。

24日比賽結束後，堪薩斯城更衣室裡幾乎人人都在談論這個消息，教練里德(Andy Reid)甚至開玩笑說：「我陷害了他們。」

泰勒絲一直不願在公開場合討論個人生活；近幾個月來，這位歌手與職業美式足球運動員拍拖的傳言不斷流傳，尤其在凱爾西「新高地」(New Heights)播客7月那一集過後更沸騰，他當時提到，在泰勒絲巡演 Eras Tour 到堪薩斯城時，他沒有見到她並贈她友誼手鐲而失望，後來在體育脫口秀節目The Pat McAfee Show 又透露，他邀請泰勒絲觀看他出賽。

泰勒絲Eras Tour巡演目前暫時休息，預訂11月9日重新啟程到阿根廷。

除了球衣熱賣，NFL還因泰勒絲的箭頭之旅而被網路大肆炒作；截至26日，NFL在前身為推特的X平台簡介上寫著「NFL(泰勒絲版)」，旁邊有一張泰勒絲和凱爾西母親一起觀賽的照片。

泰勒絲（右）被拍到和緋聞男友的母親一起看他們隊比賽。（路透）
泰勒絲（右）被拍到和緋聞男友的母親一起看他們隊比賽。（路透）

泰勒絲 NFL 足球

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