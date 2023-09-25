小金人爭奪戰 艾瑪史東、李奧納多、柴克艾福隆被點名

珊卓惠勒一年有兩部強片，是明年奧斯卡之爭中不能忽略的歐洲女星。（歐新社資料照片）

美國演員工會罷工，也影響到最需要星光的各大影展活動。目前已進入明年奧斯卡 造勢熱季，「可憐的東西」艾瑪史東被看好將再度進軍影后，卻碰上超強對手—「一場墜樓的剖析」德國女星珊卓惠勒，兩部片剛好分別是今年威尼斯影展、坎城影展 的最佳影片，都對主角聲勢有極大加持。

艾瑪史東在「可憐的東西」角色被形容為有如古代、女性主義版的「科學怪人」，還有大尺度的裸露、性愛場面，堪稱從影以來最大突破。該片導演尤格藍西莫上一回跟她合作的「真寵」，就讓扮演女王的奧莉薇亞柯爾曼登上奧斯卡影后寶座，顯示在影藝學院會員間有一批尤格藍西莫的死忠粉絲，對艾瑪奪取第2座小金人應是利多。

可是珊卓惠勒是今年度在國際一級影展最有話題的女星，除了「一場墜樓的剖析」表現出色，另一部坎城得獎片「The Zone of Interest」也有她的出色表演，片商將以此片提報她角逐奧斯卡最佳女配角，因而有人推論，明年珊卓在奧斯卡上一人獲得兩項提名，機會不見得沒有。

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