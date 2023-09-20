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張魯一失聯半個月？ 傳劇組、老婆都連繫不上 工作室回應了…

娛樂新聞組／即時報導
張魯一在電視劇「三體」中的演出讓人印象深刻。(取材自微博)
張魯一在電視劇「三體」中的演出讓人印象深刻。(取材自微博)

主演大IP改編的電視劇「三體」後，張魯一被狗仔爆料「失蹤了」。大半個月以來，不僅他的妻子聯繫不上他，即將開拍的新劇組也找不到他。不過，張魯一工作室發文回應，「好猶豫啊，我要不要把張老師正在使用的手機號碼公布一下。」疑似為張魯一澄清。

綜合媒體報導，鄭曉龍導演正在籌拍電視劇「家在北京」，張魯一是劇中的男二，但開拍在即，張魯一的2個手機卻打不通，片方甚至聯繫了他的老婆，但對方也找不到她。

這個消息讓網友議論紛紛，表示很難相信一個大活人會突然消失這麼久，有人質疑為什麼不報警處理，也有網友猜測，消失半個月的情況很有可能是犯事「進去了」。

據張魯一的社交平台顯示，他的個人微博已停更3個多月，最新的一條是系統自動彈出的生日微博。他的工作室最近一條微博的發布時間則是在7月份，還是與宣傳戲劇有關，算下來也停更了2個多月。

據了解，43歲的張魯一曾演過許多膾炙人口的影視劇，稱得上圈內中生代演技派。他行事一向低調內斂，平時幾乎不出席商業活動，也不會上綜藝節目。曾有媒體說，張魯一是那種「只會在劇中出現，收工就全網消失」的「紙片人」。

張魯一「失蹤」消息傳出後，他的工作室官方微博PO文，「魚旦先生（張魯一）正閉關創作中……感謝大家想念。」至於事情真相為何，尚待進一步觀察。

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