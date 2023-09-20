去年一口氣三部片累了？ 克里斯伊凡：今年不工作 真棒

「美國隊長」克里斯伊凡(左)與艾芭巴普蒂斯塔現在更想享受人生。（摘自IG）

「美國隊長」克里斯伊凡日前傳出與交往近2年的女友艾芭巴普蒂斯塔結婚，還請「復仇者聯盟 」好友小勞勃道尼、克里斯漢斯沃到婚禮會場祝賀，迄今雖未對外證實，但他近期接受美國版「GQ」訪問，提到今年一整年都沒拍片，專心與艾芭約會、享受生活，「我今年都沒工作，我也不打算工作，真的太棒了」。

克里斯去年一口氣演出3部電影「真愛搞失蹤」、「紅色一號」以及「沉默騙局」，又得宣傳動畫電影「巴斯光年」，得在全世界奔波拍片，過程確實很累，讓他體會到這樣的生活並不健康，「我感覺快樂正在一點一滴消逝」，因而他決定今年不工作，日子過得無比悠哉，「我以後想要一年只拍一部電影，盡量不工作」。