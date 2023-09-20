去年一口氣三部片累了？ 克里斯伊凡：今年不工作 真棒
「美國隊長」克里斯伊凡日前傳出與交往近2年的女友艾芭巴普蒂斯塔結婚，還請「復仇者聯盟」好友小勞勃道尼、克里斯漢斯沃到婚禮會場祝賀，迄今雖未對外證實，但他近期接受美國版「GQ」訪問，提到今年一整年都沒拍片，專心與艾芭約會、享受生活，「我今年都沒工作，我也不打算工作，真的太棒了」。
克里斯去年一口氣演出3部電影「真愛搞失蹤」、「紅色一號」以及「沉默騙局」，又得宣傳動畫電影「巴斯光年」，得在全世界奔波拍片，過程確實很累，讓他體會到這樣的生活並不健康，「我感覺快樂正在一點一滴消逝」，因而他決定今年不工作，日子過得無比悠哉，「我以後想要一年只拍一部電影，盡量不工作」。
名導昆汀塔倫提諾去年表示「漫威最大的明星是『美國隊長』、『雷神索爾』這些角色，不是演員」，克里斯則贊同他的說法，「漫威最重要的明星確實是角色，但拍漫威電影的過程很美好」，他曾扮演「美國隊長」長達11年，好不容易在2019年正式退役，但被問到是否還想再演「美國隊長」，他笑答「也許吧，永遠別把話說死」，一切還是得看有沒有好劇本，但至少短期內沒有回歸意願。
上一則
黑粉才道歉 又有網友刷綠茶表情 趙露思開懟：你不累啊
下一則
FB留言