起底神正魚販 被5男追求「等到40歲才結婚」

劉心語舉行單曲「謎路」記者會。記者李政龍／攝影

曾參加「全明星4」的劉心語，今舉行單曲「謎路」記者會，昔日隊友Zing、林志宇、敖犬、曾奕翔、鄭靚歆現身相挺，單身的她誇曾奕翔個性上進又成熟，對待女友格外體貼，是好男人之一。而她也有心儀對象，考量目前無暇顧及對方，曾說「我可能40歲才要結婚」，對方浪漫回應「我會等妳」。

她明天過31歲生日，隊友們送上蛋糕提前慶生，她許下想在40歲嫁出去的願望，表示心儀對象大自己5歲，「現在有5位追求者，但狀況不是很適合交往，我要拍戲、寫歌，同時想把家裡事業轉為電商 ，怕談戀愛沒時間在一起。」她不諱言喜歡個性成熟的年長男，也不排斥對方是再婚男子，「可以當繼母啊！我喜歡小孩子。」

她的創作新歌「謎路」道盡人生迷惘的時刻，提到當初成為神正魚販爆紅進而出道，陸續遇到不少是非，其中最難過的就是參賽「全明星運動會4」，因隊友林玉書傳出疑遭霸凌 退賽，讓她被網友痛批是雙面人。她坦言當時不敢上網看留言，直到前陣子跨越低潮才鼓起勇氣打開，一看驚覺原來觀眾眼中的她是這種模樣，於是好好思考要如何讓大眾真正了解她的為人。