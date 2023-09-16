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何超蓮新婚5個月傳情變？ 合體竇驍「私下一眼神」洩真相…

娛樂新聞組／即時報導
何超蓮(左)今年4月與竇驍舉行盛大婚禮，婚後兩人一直分居兩地。(取材自微博)
何超蓮(左)今年4月與竇驍舉行盛大婚禮，婚後兩人一直分居兩地。(取材自微博)

澳門賭王千金何超蓮今年4月與大陸男星竇驍舉行盛大婚禮，受到各界祝福，但小倆口婚後各自忙於工作，何超蓮曾透露兩人超過1個多月沒見，近日更傳出婚姻危機，引發網友議論。

據悉，竇驍婚後不久就離開妻子去新疆拍電影，何超蓮在綜藝「心動的信號6」提到她的新婚姻生活時，語帶無奈地表示自從結婚後，已經一個多月沒有看到竇驍了。還有港媒報導，由於兩人一直分居兩地，感情十分不穩定，傳出婚變後，女方媽媽下令收回豪宅，男方則已離家出走。

也有民眾加碼爆料，不久前在機場巧遇男方，直指竇驍全程臭臉，似乎心情不好，再度引發揣測。

面對流言，小倆口遲遲未有回應，不過日前有網友表示，7月初才在成都的飯店目擊竇驍辦理入住，何超蓮就坐在大廳的沙發上等待，力證實兩人感情依舊。

何超蓮日前也在IG限時動態分享合體竇驍吃美食的身影，只見竇驍開心到搖晃，一轉頭見到何超蓮的眼神也透露出滿滿的寵溺，用行動粉碎傳聞。

眾所周知，何超蓮是已故澳門賭王何鴻燊三房的大女兒，外型亮眼的她是名符其實的「白富美」代表。她與交往近4年的竇驍結婚時，一度令外界質疑「男方高攀」，但兩人用堅定愛情讓眾人封口。

澳門 新疆

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