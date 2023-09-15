阿湯今年大片可能不會賠錢了？這「苦主」幫了大忙
眾所周知，去年全球票房大贏家湯姆克魯斯，今年的力作「不可能的任務：致命清算 第一章」，賣座遠不如預期，尤其在美國更是讓人跌破眼鏡的不理想，完全被晚9天上映的「Barbie芭比」與「奧本海默」給打趴，成本據傳約2億9000萬美元，全球累積票房到現在才5億6400萬美元。早先預估該片世界各地賣座要達6億美元以上才談得上回收，還有約4000萬美元才能達到這個要求。
就算「不可能的任務：致命清算 第一章」不一定只讓派拉蒙影業賠了4000萬美元，根據歐美媒體報導，現在有一件意外的發展，讓派拉蒙再有大筆進帳，讓片子從「賠錢貨」開始有機會賺錢了：原來派拉蒙之前和保險公司為了這部片一再因為新冠肺炎疫情造成攝製與上片進度落後，應該爭取多少賠償金而意見不和、鬧上法庭，最後和解的結果，保險集團需要付給派拉蒙約7100萬美元，剛好可以將片子的全球票房補到超過6億美元，看起來就沒有虧損，甚至還小小賺進一筆。
歐美報導中指出，原先保險公司以「就算演員、工作人員都確診，也沒法保證他們不能為『不可能的任務：致命清算 第一章』繼續工作，以至於到會影響上片時機」儘管理賠金額的上限約可達1億美元，他們還是只想付550萬美元，跟派拉蒙的理想差太遠，因而不惜走法律途徑，果然經由和解過程，最後談到的賠償金為7100萬美元，足足多出一大截。
儘管保險公司乖乖認賠，幫湯姆克魯斯解決了「不可能的任務：致命清算 第一章」恐怕虧本、賠錢的危機，他還是得靠自己的號召力拚數位平台上架後的觀賞人數，以及付費欣賞的成績，這一次，可不容許他再踢鐵板。該片將於10月10日上影音平台、10月31日發售4K藍光，阿湯只期待反應能比美國戲院的上映情況更熱，挽回他的面子。
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