阿湯今年大片可能不會賠錢了？這「苦主」幫了大忙

「不可能的任務：致命清算 第一章」有機會不賠錢、能夠開始賺錢，但跟戲院票房不太有關係。(摘自imdb)

眾所周知，去年全球票房大贏家湯姆克魯斯 ，今年的力作「不可能的任務：致命清算 第一章」，賣座遠不如預期，尤其在美國更是讓人跌破眼鏡的不理想，完全被晚9天上映的「Barbie芭比 」與「奧本海默」給打趴，成本據傳約2億9000萬美元，全球累積票房到現在才5億6400萬美元。早先預估該片世界各地賣座要達6億美元以上才談得上回收，還有約4000萬美元才能達到這個要求。

就算「不可能的任務：致命清算 第一章」不一定只讓派拉蒙影業賠了4000萬美元，根據歐美媒體報導，現在有一件意外的發展，讓派拉蒙再有大筆進帳，讓片子從「賠錢貨」開始有機會賺錢了：原來派拉蒙之前和保險 公司為了這部片一再因為新冠肺炎疫情造成攝製與上片進度落後，應該爭取多少賠償金而意見不和、鬧上法庭，最後和解的結果，保險集團需要付給派拉蒙約7100萬美元，剛好可以將片子的全球票房補到超過6億美元，看起來就沒有虧損，甚至還小小賺進一筆。

歐美報導中指出，原先保險公司以「就算演員、工作人員都確診，也沒法保證他們不能為『不可能的任務：致命清算 第一章』繼續工作，以至於到會影響上片時機」儘管理賠金額的上限約可達1億美元，他們還是只想付550萬美元，跟派拉蒙的理想差太遠，因而不惜走法律途徑，果然經由和解過程，最後談到的賠償金為7100萬美元，足足多出一大截。