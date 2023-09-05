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濱口龍介新片回歸自然 「邪惡根本不存在」問鼎金獅

中央社威尼斯5日綜合外電報導
日本導演濱口龍介出席威尼斯影展。(Getty Images)
日本導演濱口龍介出席威尼斯影展。(Getty Images)

日本導演濱口龍介去年憑「在車上」一片席捲奧斯卡金像獎與各大國際影展獎項，他在接下來的新片「邪惡根本不存在」中，題材選擇回歸自然。

法新社報導，繼「在車上」後，昨天在威尼斯影展上進行全球首映的「邪惡根本不存在」（Evil Does Not Exist）再次留給影評深刻印象。該片敘述毗鄰東京的小村莊，原本寧靜的生活氛圍因為渡假村的入侵而改寫。

這部電影是作曲家石橋英子要求濱口在這處偏遠地區拍攝供現場表演的影像片段時所誕生的。歷經「在車上」的廣受好評，這對濱口來說是個很好的時間點。「在車上」不但是第1部獲奧斯卡最佳影片提名的日本電影，同時還拿下2022年奧斯卡最佳國際影片獎。

濱口龍介在威尼斯向法新社表示：「奧斯卡頒獎典禮結束後的一段時間，我真的什麼都不想做，但是…這感覺像是我可以做的事。我感受到的不一定是壓力，我只是真的需要休息一下！」

濱口說：「因為我是一個城市人，所以我可以談論城市人進入自然環境的感受。」

結果「邪惡根本不存在」成為一部節奏緩慢、最終卻扣人心弦，甚至令人震驚的電影。「衛報」（The Guardian）形容這部電影為「一個神秘的生態寓言…徘徊在不可思議的邊緣」。

「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）的影評表示，這部「緩慢醞釀的戲劇建立了令人沉醉、變化多端的節奏」，詭異的結局就像「令人不安的夢境與現實碰撞」。

電影結局也讓影展許多觀眾摸不著頭緒，濱口承認這也讓他感到困惑：「我不能完全確定我是否喜歡這樣的結局，但是當我在寫劇本時，我總想確保它對我來說並不無聊。」

濱口補充說：「這個結局是我自然而然想到的，有些東西我也許不一定能用言語表達，但我覺得這是對的。」

濱口善於展現人物複雜性。他表示：「這通常是我描繪人們的方式，善惡之間不一定非黑即白。」

「邪惡根本不存在」是2023年威尼斯影展正式競賽單元的23部影片之一，將角逐本月9日頒發的最佳影片金獅獎。

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