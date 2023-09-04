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環球音樂大中華區新CEO是他 超狂背景曝光

記者林士傑／即時報導
徐毅接下環球音樂集團大中華區主席暨首席執行官。圖／環球音樂提供
徐毅接下環球音樂集團大中華區主席暨首席執行官。圖／環球音樂提供

在張松輝退休之後，環球音樂集團今宣布徐毅接任大中華區主席暨首席執行官，他表示：「我們期待進一步將公司打造成華語音樂產業生態中富有活力和創新的推動者。感謝盧西恩爵士和亞當邀請我加入這家世界領先的音樂公司，讓我可以在環球音樂未來業務發展中實現更多的願景，幫助藝術家在華語音樂市場乃至更廣闊的世界舞台獲得成功。」

徐毅擁有超過30年的音樂產業經驗，曾成功打造眾多華語樂壇巨星，曾任索尼音樂娛樂大中華區主席暨首席執行官、太合音樂集團總裁暨首席執行官，接著將全面統領環球音樂在中國以及香港、台灣地區的業務，環球音樂集團主席暨首席執行官盧西恩格蘭奇爵士（Sir Lucian Grainge）表示：「我非常高興歡迎徐毅來領導環球音樂在大中華區的業務。他是一名真正的音樂產業管理者，他在華語音樂市場具備深厚的經驗，無論是從創意還是商業都取得了成功。」

環球音樂集團市場發展執行副總裁亞當格蘭奈特（Adam Granite）則說：「有幸曾與徐毅共事，我相信他對行業獨到而全面的經驗將為環球音樂在大中華區全面擴展業務帶來新的機會，並進一步提速我們的業務重心。」

退休 香港 索尼

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