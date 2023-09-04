我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024總統選舉戰場縮小 少數幾州些微得票率將定勝負

申請大學自傳還要不要提族裔？關鍵在羅伯茲執筆內容

女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公

記者黃保慧／即時報導
上山詩鈉(右)勾著梁朝偉拍照。圖／摘自ＩＧ
上山詩鈉(右)勾著梁朝偉拍照。圖／摘自ＩＧ

金馬影帝港星梁朝偉近日榮獲威尼斯金獅獎終身成就獎，他的愛妻劉嘉玲也在身邊同慶，兩人還大放閃公開接吻甜蜜照。不過劉嘉玲在這陣子曝光的節目「出發吧路即生活」上質問香港女星上山詩鈉：「妳為什麼要夾著我老公拍照？」對方也傻眼回應，精彩內容備受討論。

香港女星上山詩鈉與梅艷芳、劉嘉玲、吳君如等人同期，和已故巨星張國榮是好友，她雖已淡出演藝圈，但仍和許多藝人維持多年友誼，6月梁朝偉慶祝61歲生日時，她熱情用腳勾住梁朝偉，並雙手捧著對方的臉親下去合影，這個照片讓劉嘉玲開玩笑在節目上問上山詩鈉：「妳為什麼要夾著我老公拍照？」她儍眼大笑回：「（照片）妳拍的啊！」劉嘉玲這時也拍著大腿大笑出來，上山詩鈉指著劉嘉玲澄清：「她拍的，梁朝偉是我的親人、家人，我很少叫他Tony，我叫他老梁。」兩人的互動也可知雙方交情深厚。

她們也聊到，是否覺得梁朝偉如網路上傳的有社恐？上山詩鈉搖頭說，「我不覺得，他OK啊」，劉嘉玲也贊同，「我覺得他不是社恐，他是內向，如果有適合的朋友，他會聊很多、很健談」，上山詩鈉補充說「停不下來」，這段對談宛如私下姐妹聊天搬上檯面，也讓粉絲更理解巨星梁朝偉的不同面向。

上山詩鈉和劉嘉玲是好姐妹。圖／摘自ＩＧ
上山詩鈉和劉嘉玲是好姐妹。圖／摘自ＩＧ
上山詩鈉和劉嘉玲是好姐妹。圖／摘自ＩＧ
上山詩鈉和劉嘉玲是好姐妹。圖／摘自ＩＧ
上山詩鈉和劉嘉玲是好姐妹。圖／摘自ＩＧ
上山詩鈉和劉嘉玲是好姐妹。圖／摘自ＩＧ

梁朝偉 香港 梅艷芳

上一則

偶像男星驚傳涉性侵 前往領獎途中當場被捕

下一則

環球音樂大中華區新CEO是他 超狂背景曝光

延伸閱讀

打破多年心結？星爺罕見發文祝賀梁朝偉獲獎 只說了這個字

打破多年心結？星爺罕見發文祝賀梁朝偉獲獎 只說了這個字
「你就是想讓我哭」李安致詞說了什麼 梁朝偉哭到不行

「你就是想讓我哭」李安致詞說了什麼 梁朝偉哭到不行
圖輯／威尼斯影展 看不盡的梁朝偉

圖輯／威尼斯影展 看不盡的梁朝偉
未成名已相識 被傳心結多年 周星馳祝賀梁朝偉獲金獅獎

未成名已相識 被傳心結多年 周星馳祝賀梁朝偉獲金獅獎

熱門新聞

「中國好聲音」暫停播出，網傳導師薛之謙、周華健要退出。（取材自微博）

網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出

2023-08-30 18:07
哈林心疼李玟的遭遇。記者吳致碩／攝影

心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了

2023-09-01 14:01
古力娜扎(左)、陳曉在「無與倫比的美麗」劇中愛情長跑8年分手。(圖:LINE TV提供)

陳曉相戀8年悔婚 向古力娜扎撂狠話「當我死了吧」

2023-09-03 22:48
甄妮自爆香港小姐曾是她家的小三。（本報資料照片）

甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她

2023-09-02 21:38
張栢芝打破懷孕停工傳聞。（取材自小紅書）

張柏芝懷了第四胎？她穿一件衣服說明一切

2023-08-28 06:30
韓星高允貞在「Moving異能」開拍前特意曬黑。(圖：Disney+提供)

「Moving異能」高允貞故意曬黑 心疼老爸柳承龍動作戲

2023-09-02 20:15

超人氣

更多 >
陳曉相戀8年悔婚 向古力娜扎撂狠話「當我死了吧」

陳曉相戀8年悔婚 向古力娜扎撂狠話「當我死了吧」
中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美

中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美
搭飛機不要這樣穿 空服員曝「6種NG穿搭」：嚴重恐致命

搭飛機不要這樣穿 空服員曝「6種NG穿搭」：嚴重恐致命
華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」

華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」
男籃世界盃／美國隊首敗 立陶宛「有高人指點」向里夫斯噴垃圾話

男籃世界盃／美國隊首敗 立陶宛「有高人指點」向里夫斯噴垃圾話