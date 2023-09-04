女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公

上山詩鈉(右)勾著梁朝偉拍照。圖／摘自ＩＧ

金馬影帝港星梁朝偉 近日榮獲威尼斯金獅獎終身成就獎，他的愛妻劉嘉玲也在身邊同慶，兩人還大放閃公開接吻甜蜜照。不過劉嘉玲在這陣子曝光的節目「出發吧路即生活」上質問香港 女星上山詩鈉：「妳為什麼要夾著我老公拍照？」對方也傻眼回應，精彩內容備受討論。

香港女星上山詩鈉與梅艷芳 、劉嘉玲、吳君如等人同期，和已故巨星張國榮是好友，她雖已淡出演藝圈，但仍和許多藝人維持多年友誼，6月梁朝偉慶祝61歲生日時，她熱情用腳勾住梁朝偉，並雙手捧著對方的臉親下去合影，這個照片讓劉嘉玲開玩笑在節目上問上山詩鈉：「妳為什麼要夾著我老公拍照？」她儍眼大笑回：「（照片）妳拍的啊！」劉嘉玲這時也拍著大腿大笑出來，上山詩鈉指著劉嘉玲澄清：「她拍的，梁朝偉是我的親人、家人，我很少叫他Tony，我叫他老梁。」兩人的互動也可知雙方交情深厚。