「輕舟已過萬重山」 63歲老戲骨扮李白 吸讚1250萬

車保羅這個短視頻吸引1250萬個讚。(視頻截圖)

63歲老戲骨車保羅近年到內地拍戲及參演綜藝真人秀等，還開了抖音 帳號跟大家分享近況；香港 01報導，月前他拍了一段短片扮演詩人李白，狂獲1250萬讚，比影帝梁朝偉 抖音like數強勁，十分厲害。

據報導，這條短視頻靈感是來自近期火爆的3D動畫歷史片「長安三萬里」，車保羅穿一身白衣扮演詩人李白，他泛舟湖上唸出：「輕舟已過萬重山」；這是唐代詩人李白七言絕句「早發白帝城」中的名句。

車保羅的演繹獲網民一致激讚，讚嘆他演活李白當年流放被赦免後，那種釋然的感覺，情感真切自然。這條抖音視頻在一個月內已吸like近1250萬。

車保羅年初因參加綜藝節目「無限超越班」人氣急升，他分享入行40多年的拍劇辛酸，提到曾拍過一場掌摑戲，對手女演員不懂得如何借位拍掌摑戲，導演表示：「你不打他一巴掌，我們真的下不了班」。結果一開拍車保羅馬上被她摑了一掌，整個人向後暈倒地上，臉腫了好幾天。他說：「那場戲我真是……永遠都記住。」

不過他對這個情況表示：「這也是演技的一個點子，我寧願她給我一巴掌，好過浪費我的時間。」網民直讚他夠專業。