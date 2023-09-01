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54歲翁虹美成這樣 高顏值基因全遺傳給15歲女兒

記者李姿瑩／台北即時報導
方芳芳、曾馨瑩、陳美鳳貴氣逼人。記者吳致碩／攝影
方芳芳、曾馨瑩、陳美鳳貴氣逼人。記者吳致碩／攝影

曾國城、陳美鳳、方芳芳等多位藝人今天台灣優質生命協會舉辦的「愛不止息慈善晚會」，這是陳美鳳接任協會理事長以來第一場大型募款餐會，她坦言有「業績壓力」，希望能超越前年創下的1300萬元。

上一任理事長方芳芳在旁為陳美鳳加油，相信以陳美鳳「廣告女王」的魅力，一定可以做得到。陳美鳳看到方芳芳直呼接任壓力大，不過方芳芳自謙目前是全職家庭主婦，非常樂意幫陳美鳳的忙。

在他們合作號召下，晚會現場眾星雲集，好久不見的翁虹在疫情過後終於能出席協會活動，54歲的她駐顏有術，最近15歲女兒的高顏值也引發網友討論。翁虹聽到高顏值忍不住打趣：「可以證明是我親生的。」未來會讓女兒自己做主，看她是否想朝演藝圈發展。

向娃誇讚翁虹女兒不僅相貌出眾，頭腦更是聰明。翁虹笑說：「因為是親生的，我智商都給她了。」她提到女兒從小跟著她出入片場，對演藝圈確實好奇，「好奇完還是有很多現實要面對，現在對她來說還是太複雜，還是單純點吧！」

曾馨瑩今晚也是座上賓，談及老公郭台銘參選，她除了全力支持，也大方地為所有候選人加油。日前傳出郭台銘因參選要申報財產，曾馨瑩的名牌包也要公開上報，導致她似乎不太開心。曾馨瑩澄清說：「我真的只有和老公討論一些流程，絕對沒有生氣。」她也承諾不管未來身份、頭銜為何，都會持續做公益。

翁虹絲毫看不出實際年齡。記者吳致碩／攝影
翁虹絲毫看不出實際年齡。記者吳致碩／攝影

郭台銘 疫情

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