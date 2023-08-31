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鳳飛飛、林青霞青澀美照出土 金馬影帝柯俊雄反派現形

記者黃保慧／即時報導
「我是一片雲」林青霞（右）和秦漢。圖／桃園電影節提供
「我是一片雲」林青霞（右）和秦漢。圖／桃園電影節提供

第10屆桃園電影節今（31日）宣布閉幕片為今年坎城影后得獎作「春風勁草」（About Dry Grasses，原譯《關於枯草》），並放映導演努瑞貝其錫蘭（Nuri Bilge Ceylan）21年來入選坎城競賽的7部影片，是錫蘭在台有史以來最完整的放映片單。焦點影人單元企畫再一彈「飛上彩虹」，回眸桃園大溪女兒鳳飛飛的電影經典，包括侯孝賢導演「風兒踢踏踩」等4部懷舊之作。

帽子天后鳳飛飛出生於桃園縣大溪鎮，桃園電影節第10屆特別企畫4個焦點影人單元，其一聚焦鳳飛飛，放映她第一部主演的電影1979年陳俊良執導的「春寒」。片中她是太平山林場千金，邂逅由梁修身扮演的幫傭大嬸之子，雖然一見鍾情，愛情卻並未順遂。此片開啟了鳳飛飛悲情女的大銀幕形象。

淒美延續到她第2部主演電影「秋蓮」，二度攜手梁修身，同樣是扣人心弦的愛戀悲劇。這回她身為孤苦無依的童養媳，每日苦悶生活的樂趣，是與鐵鋪家男孩共同挑水，他們相知相惜而私定終身；怎料金馬影帝柯俊雄飾演嗜賭成性的反派出現，開始一切夢魘。本片有為電影打造的「又見秋蓮」、「小路上」、「情在深處」等插曲被無數影歌迷「鳳」為一代瑰寶。此片導演賴成英於2022年獲金馬獎終身成就獎，編劇則是侯孝賢。

侯孝賢以導演身分再與鳳飛飛合作為1981年「風兒踢踏踩」，由鳳飛飛、鍾鎮濤、陳友主演。描述鳳飛飛飾演的攝影助理，既有廣告導演追求，又邂逅了正等待角膜移植的醫生，三人情愛拉扯，不但翻轉傳統性別觀看視角立場，這部侯導的第2部長片，是他少見的輕喜劇類型的商業片，同時也開啟他自然寫實風格。

今年桃影「焦點影人」將放映土耳其大師努瑞貝其錫蘭「幽微的風景」專題，選映他自2002年到2023年入選坎城競賽片的7部影片，幾乎囊括坎城所有重要大獎，包括勇奪最佳影片金棕櫚獎的「冬日甦醒」（Winter Sleep，2014），榮獲最佳導演獎的「3隻猴子」（3 Monkeys，2008），榮獲評審團大獎的「安那托利亞故事」（Once Upon a Time in Anatolia，2011）與「遠方」（Distant，2002），後者更勇奪雙料影帝大獎，以及奪得本屆影后大獎的《春風勁草》（About Dry Grasses，原譯《關於枯草》），還有榮獲國際影評人費比西獎的《適合分手的天氣》（Climate，2006）和錫蘭反攻家鄉橫掃土耳其影協獎最佳影片等6項大獎的《野梨樹》（Wild Pear Tree，2018)。

「春寒」鳳飛飛。圖／桃園電影節提供
「春寒」鳳飛飛。圖／桃園電影節提供
「我是一片雲」林青霞。圖／桃園電影節提供
「我是一片雲」林青霞。圖／桃園電影節提供
「秋蓮」鳳飛飛（左）、梁修身。圖／桃園電影節提供
「秋蓮」鳳飛飛（左）、梁修身。圖／桃園電影節提供

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