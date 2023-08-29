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任賢齊驚曝「在還債」 親吐：錢都花光了

記者梅衍儂／即時報導
任賢齊常四處旅遊。記者李政龍／攝影
任賢齊常四處旅遊。記者李政龍／攝影

任賢齊相隔12年發片，今（29）上電台活動宣傳，新專輯「在路上」請來五月天怪獸彈吉他，「他當時同時在忙演唱會彩排，我去探班時他雙眼紅通通，但他說『只要能再彈好一點就會去嘗試』。」讓他感動萬分，而他也不忘搞笑對怪獸說「那你繼續，我先出去了」。

任賢齊工作繁忙，兩岸飛來飛去，他自嘲疫情期間是「隔離之王」，共隔離了13次，笑說：「不過看到隔壁告五人隔離2個月，我心情好多了。」而他的演唱會也因為疫情暫停了3年，除了中國演出，他下月將在台北legacy開唱，「先試試小場的，明年想爭取北流，最近我演唱會都在還債，因為前陣子訂金都花光了。」目前已唱了20多場，還有數10場「工作債」未還。他今聲音有些沙啞，交友滿天下的他透露昨天在瀋陽開唱，結束後被朋友找去聊天，整夜沒睡就趕回台北工作，因此聲音有點啞。

他熱愛戶外運動，靠騎越野摩托車、衝浪找尋創作靈感，順便宣洩壓力。問到老婆會不會在意他「放飛」，他笑說：「是出去一下，不是不回來！」比喻夫妻相處像是有交集的圓，而非同心圓，他會有自己的秘密花園。

他四處旅遊奇遇多，有次騎車差點摔下懸崖，跟了他20幾年貼身保標為了挺身護主，屁股都磨破了，也曾在騎車中，壓到蟒蛇、差點撞到過大象；工作如此繁忙健康如何？他透露健檢一切如常，唯膽固醇超標，笑說自己愛吃內臟、豬腦等黑白切，最近已經忌口，「但這次回來還是要吃黑白切，我現在都在及格邊緣。」

任賢齊將推出新歌「在路上」。記者李政龍／攝影
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