任賢齊驚曝「在還債」 親吐：錢都花光了

任賢齊常四處旅遊。記者李政龍／攝影

任賢齊相隔12年發片，今（29）上電台活動宣傳，新專輯「在路上」請來五月天怪獸彈吉他，「他當時同時在忙演唱會彩排，我去探班時他雙眼紅通通，但他說『只要能再彈好一點就會去嘗試』。」讓他感動萬分，而他也不忘搞笑對怪獸說「那你繼續，我先出去了」。

任賢齊工作繁忙，兩岸飛來飛去，他自嘲疫情 期間是「隔離之王」，共隔離了13次，笑說：「不過看到隔壁告五人隔離2個月，我心情好多了。」而他的演唱會也因為疫情暫停了3年，除了中國演出，他下月將在台北legacy開唱，「先試試小場的，明年想爭取北流，最近我演唱會都在還債，因為前陣子訂金都花光了。」目前已唱了20多場，還有數10場「工作債」未還。他今聲音有些沙啞，交友滿天下的他透露昨天在瀋陽開唱，結束後被朋友找去聊天，整夜沒睡就趕回台北工作，因此聲音有點啞。

他熱愛戶外運動，靠騎越野摩托車、衝浪找尋創作靈感，順便宣洩壓力。問到老婆會不會在意他「放飛」，他笑說：「是出去一下，不是不回來！」比喻夫妻相處像是有交集的圓，而非同心圓，他會有自己的秘密花園。