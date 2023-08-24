雙腳幾乎廢掉 蕭亞軒不等了霸氣喊： 匍匐前進回歸歌壇

蕭亞軒24日於北京舉行全球發佈會，宣告正式回歸。圖／華納音樂提供

2022年7月的金曲夜，自封「珍珠」的天后Elva蕭亞軒以一身大紅霸氣喊出：「Elva is back！」讓粉絲引頸期盼天后回歸，沒想到盼了1年多卻始終只聞樓梯響，不見人下來，讓他們轉為失望、指她又跳票，逼得Elva不得不開直播澄清全是腳傷惹得禍。

好不容易，Elva今天選在44歲生日當天「軒然歸零」並以一身黑色長禮服站上北京 舉行全球發佈會宣告加盟華納音樂，她略顯緊張說；「好久沒有面對媒體朋友，超久，這一年歷經很多事，但我真的是匍匐前進回來了。」

喊了一年復出，但新專輯與演唱會卻遲遲沒下文，今年7月3日Elva忍不住開直播，解釋不是自己不努力，而是因為又受傷了，她說：「練舞練太兇導致腿受傷，2月還做了髖關節 手術，目前尚在努力恢復當中。」

她也娓娓暢聊這一年的身體狀況，無奈說：「我的身體狀況一直給我不同驚喜，不喜歡是因為不好的經驗，今年初我因為髖關節手術必須重新學走路，也讓我對醫院有強烈恐懼感．去年參加巴黎時裝秀時，下了飛機，我才發現兩隻腳像廢掉一樣，一開始是左腿有問題，後來才發現右腿髖關節骨折，我現在右邊有4個鋼釘，左邊則灌了人工骨漿，所以今天只能穿平底鞋，本來還想穿高跟鞋，最後想想還是算了．」

出道多年，對於網路不時竄出的酸言酸語，她也很有一套方式面對，「我通常不會滑手機上癮，但如果看到一些很重的話，我心裡面都會先咒罵三字經，然後就稍微想說要不要回他們一下，結果考慮很久後，打上去的字還沒按傳輸就直接刪掉了，最後就跟家人、好朋友抱怨一下就沒事了。」更預告新專輯今年肯定會和大家見面，明天再開演唱會。