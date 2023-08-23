明星過七夕… 秦昊送伊能靜花被質疑「撞腦袋」 林心如說像鬼節挨批

伊能靜和女兒小米粒和巨大花束合影。(取材自微博)

七夕情人節剛過，相關話題引發關注。55歲伊能靜PO出秦昊送的花，還幽默地問大家，「秦先生是不是撞腦袋了？」林心如 則說，2月14日西洋情人節比較像是值得慶祝的節日，農曆七夕像鬼節，發言引起網友吐槽。

從照片中可見，秦昊送的玫瑰花束相當壯觀，伊能靜和女兒小米 粒一起對著鏡頭開心比愛心，她還分享了與秦昊的聊天紀錄。

秦昊先是發信息問伊能靜收到花了嗎，伊能靜一臉疑惑，哪來的花？秦昊解釋說自己訂了花送到家裡，伊能靜一再確認是不是給她的，一副不可思議的模樣。秦昊摀嘴偷笑說，「是啊，那給誰」。

但伊能靜表示自己並沒有看到花，而且還質疑老公，「忽然對我好，有問題，還是撞腦袋了？」有趣互動讓網友看了笑翻天。

另一名女星林心如日前受訪時提到，她和丈夫霍建華在七夕這天並沒有一同慶祝，而是選擇回家陪女兒吃飯，因為霍建華正在拍戲。

林心如還提到，2月14日西洋情人節比較像是一個值得慶祝的情人日，農曆七夕則像鬼節，她還分享了一些關於七夕的傳統習俗。

但她的這番言論引發網友的批評和嘲笑，有人指責她崇洋媚外，對中國傳統節日態度冷淡，但也有人為她緩頰，說這只是一家之言，不應該過分上綱上線。