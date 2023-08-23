李玟「好聲音」最後身影… 忍痛唱完全曲 後半段不見全身鏡頭

李玟一開始時是站著唱歌，後半段幾乎完全沒有全身鏡頭。(視頻截圖)

華語樂壇天后李玟 生前控訴綜藝節目「中國好聲音 」賽制不公的錄音檔曝光後，引發軒然大波。有網友翻出李玟在「好聲音」最後一集演出的畫面，發現她在節目後半段因摔倒在地，鏡頭只帶到上半身，還有眼尖網友發現，當時李玟表情很痛苦，但她依然保持微笑，堅持唱下去。

畫面顯示，當時李玟是與學員王澤鵬演唱「永不失聯的愛」，當天她穿著一襲長裙，腳踏高跟鞋，一開始鏡頭拉遠拍攝，能清晰看到李玟是站著唱歌，但她將左手擺放在後面，而且站在原點完全沒有走動。網友猜測，當時她的腳應該是很痛的。

香港 01報導，在第一段演唱時，李玟的全身或半身鏡頭很多，但進入第二段時，幾乎看不到她的全身鏡頭了。有網友表示，此時的李玟應該已經摔倒在地，所以鏡頭只能拉近拍攝。此外，李玟的頭髮看起來也較先前凌亂，而且她不時低頭閉眼，表情痛苦。

雖然如此，但李玟全程演出仍表現出專業水準。

畫面中可見，李玟與王澤鵬合唱可說是零互動，節目組硬是將他們各自演唱的畫面，拼湊成同框畫面，相當突兀。