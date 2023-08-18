李玟再爆受辱…吃一口香蕉遭痛斥 跌倒梁靜茹去扶被拉走

李玟被爆在「中國好聲音」台上摔倒，只有梁靜茹去扶她。（取材自微博）

天后李玟 Coco逝世後仍不平靜，這幾天她生前淚訴在「中國好聲音 」受辱的音檔、影片曝光，還有網友爆料當時在錄製現場，當時李玟摔倒，梁靜茹 見狀去扶但被導演罵，節目組的人趕緊上台把梁靜茹拉走；還有另一名網友爆料，李玟因長時間錄製節目趁空吃了一口香蕉，竟被導演大罵。網路一片罵聲，還有網友直接點名砲轟導演，要她下跪道歉。

網友在微博爆料，「女導演叫柳驪，李玟不僅摔倒，錄製時CoCo後面大屏幕的臉變成黑白色，導演詛咒CoCo 4（死）」。另外網友還爆料，因總決賽要連續錄8小時，李玟趁著調燈光的空檔低頭吃了一口香蕉，就被柳驪飆罵：「吃什麼吃，不知道剛剛在調燈光嗎？」讓李玟一下子眼眶就紅了。

許多網友湧入柳驪微博為李玟抱不平：「你們有沒有這樣對待CoCo呢？這麼單純正義的人，真的好可惜⋯」柳驪竟回應：「的確可惜，誰叫她阻礙我們正常工作進行呢，沒辦法啊！」還要網友「做一個理智的人，明辨是非」，一席話引爆網友眾怒。

先前就有網友發現「中國好聲音」哀悼李玟所使用的照片，竟然就是李玟摔到那一場表演的照片，痛罵「好聲音」：要不要臉啊！

此外，「好聲音」播出12季，那英先前淘汰如今人氣頗高的「美聲男歌手」周深，還有姚貝娜等，一度惹來黑箱質疑。現又爆發李玟爭議，許多網友也跳出來不平嗆說那英根本節目幫凶之一。