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布蘭妮遭控家暴、偷吃毀婚姻 蠻不在乎還想回歌壇

記者蘇詠智／即時報導
賈斯汀（左）是布蘭妮最知名的舊愛之一。（路透資料照片）
賈斯汀（左）是布蘭妮最知名的舊愛之一。（路透資料照片）

布蘭妮與結婚才一年的丈夫山姆阿沙里要離婚，被傳是山姆發現她和工作人員的性愛畫面，加上她曾突然暴打睡在床上的山姆，才令他忍無可忍，主動要斬斷這段婚姻。

根據專門報導八卦緋聞的TMZ，山姆身邊消息來源稱他不僅看到布蘭妮出軌的鐵證，還被她要另一位人員拍攝她的祼露影片弄得相當火大。山姆和她從交往到結婚的6年之間，兩人不時吵到需要工作人員介入，並沒有想像中的甜蜜美滿。

雖然山姆與布蘭妮有簽婚前協議，「紐約郵報」八卦版稱他打算要脅布蘭妮重新商議離婚後的財產分配，他則在社群網站聲明表示，經過6年對彼此的愛與承諾，他和妻子決定結束這段共同的旅程，但他們還是會關愛、尊重對方，也希望布蘭妮往後都很好，最後則稱：「壞事難免會發生。」

不過山姆若要從布蘭妮身上海撈一筆，也還有個障礙：她和前夫凱文費德蘭離異時，也談妥會繼續給付兩個兒子生活費，凱文的律師也密切注意山姆的行動，他如果獅子大開口，導致布蘭妮無法如之前給予兒子們一樣多的款項，兩邊恐又要透過法律途徑來尋求解決。

一年多看似不長，卻並非布蘭妮最短暫的婚姻，她和首任前夫傑森亞歷山大在拉斯維加斯登記結婚後，55小時就喊「切」。她在傑森之前曾與柯林法洛有過露水情緣，柯林之前則是和同樣出身自「米老鼠俱樂部」的賈斯汀交往數年，一度還被懷疑訂婚，依舊分手收場。

婚變受到舉世矚目，布蘭妮卻在社群網站上表示很快就要買一匹馬，還掙扎到底該買哪一匹，彷彿沒什麼大不了的事。有傳她還在籌備新專輯，就不知屆時歌迷是否仍支持。

布蘭妮（左）與凱文費德蘭生了2個兒子仍離異。（路透資料照片）
布蘭妮（左）與凱文費德蘭生了2個兒子仍離異。（路透資料照片）
布蘭妮（左）與山姆結婚一年多就要離婚。（美聯社）
布蘭妮（左）與山姆結婚一年多就要離婚。（美聯社）

社群網站 八卦 緋聞

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