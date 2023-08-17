屢被謠傳和鍾麗緹離婚 張倫碩心累：害我丟失很多工作機會…

鍾麗緹(左)和小12歲張倫碩結婚以來，不時傳出婚變流言。(取材自微博)

香港 性感女神鍾麗緹，因參與戀愛真人秀節目認識現任小12歲老公張倫碩，兩人結婚7年以來多次被傳「婚變」，張倫碩日前更被謠傳在家偷情，氣得他發文怒斥。事情才過去一周，張倫碩再度在社交平台發長文，字裡行間流露出疲憊和壓力，引起網友熱議。

文中，張倫碩坦承自己在過去的八年裡生活在一個充滿謠言的環境中，感受到了巨大的壓力。他表示，「我的心真的好累啊。報警也不會立案，除非造成你的身體傷害，或者經濟損失的證明。但我怎麼去證明這些謠言讓我丟失了很多工作？」尤其在這個競爭激烈的娛樂圈，他們都是被選擇的角色，沒有鐵飯碗可言。

張倫碩透露，他現在所在的行業充滿了焦慮和脆弱，他甚至提到了自己也不可能因為這些謠言去跳樓，因為他有妻子和孩子，還有年邁的父母，這使他不得不默默忍受。

張倫碩還談到之前也有勝訴，但是勞神費力不說，最後很可能還讓另一位老實人成為被執行人，所以他現在一般也不願意訴訟。

他還提到自己對社交媒體的態度，表示自己很少瀏覽，因為網絡上充斥著負面能量，而他似乎總是成為目標，被人惡意造謠、貶低、侮辱和嘲笑。他感到疲憊，難以應對。

最後，他讓大家別替他擔心，稱這就是個個人心情小日記。

據悉，張倫碩自與鍾麗緹結婚以來，就一直備受謠言圍繞，從吃軟飯到離婚傳聞不斷，讓他承受了許多心理壓力。