布蘭妮3度離婚 傳請出「夢幻律師團隊」

布蘭妮(左)與山姆阿斯加利去年6月低調結婚，近日意外傳出婚變。圖／摘自IG

小甜甜布蘭妮去年6月與小12歲的健身 教練山姆阿斯加利甜蜜結婚，雖是梅開三度，不過外媒傳出這段婚姻已經劃下句點，會突然離婚的主因，竟是布蘭妮被爆出婚內出軌，被老公抓包後堅持不認，讓山姆負氣離家，至於真相為何，雙方發言人都未回應此事。

有不少網友發現，布蘭妮近日鮮少與山姆互動，日前貼出與經紀人熱舞的影片，更被眼尖網友發現沒戴婚戒，另有網友發現山姆最近也忙碌健身工作，同樣未戴婚戒，讓婚變傳聞在網路上傳得沸沸揚揚。英媒「每日郵報」則指出，布蘭妮性格高調，喜愛貼出性感照裸露身材，對外交友圈也依舊複雜，更有知名人士透露，布蘭妮酒醉時會對山姆拳打腳踢，讓山姆忍無可忍，雙方才決議分道揚鑣。

布蘭妮是流行樂天后，身家遠比山姆豐厚，估計約為6000萬美元，據悉這次更請來好萊塢 一流的「夢幻律師團隊」，就是怕自己的財產被山姆分走，種種舉動讓山姆更加心灰意冷，全因山姆在布蘭妮陷入父親的禁制令期間，在旁給予支持與鼓勵，是她最大的後盾，就連外界質疑布蘭妮精神失常，他也不停為愛妻捍衛名聲，卻可能落得人財兩失的下場。