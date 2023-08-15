當媽依然沒腦？派瑞絲希爾頓夏威夷度假被罵湊火災熱鬧

派瑞絲希爾頓「任性無腦千金」形象太鮮明，很容易就招罵。（路透資料照片）

是真沒腦還是真倒楣？派瑞絲希爾頓與老公卡特羅伊姆、兒子菲尼克斯在夏威夷茂宜島 威雷亞的豪華海濱度假村享受悠閒假期，威雷亞剛好距離這次被茂宜島大火燒得正嚴重的拉海納才40多分鐘的車程，看到兩人彷彿天下太平、一點警覺也沒有的度假偷拍照，網友忍不住砲轟：「當地單位已經呼籲觀光 客不要過來，因為野火造成的傷害很嚴重，他們還這麼無感，真是夠沒腦。」

可是也有消息人士對英國「每日郵報」透露，派瑞絲與卡特早在茂宜島野火開始的那一天、上周二就已經到了，絕對不是去湊熱鬧，而且他們也有幫忙收集救援物資，或是將需要援救的災民送到安置所。倘若這些屬實，那他們被網友罵還真是無妄之災，就是在一個不湊巧的時機，做了可能讓人誤解的行為。

這恐怕和派瑞絲希爾頓過往在公眾眼前的形象有關，她曾經鬧出性愛影帶外流、公然在影音產品店販賣的醜事，又有很多人把她當成「任性無腦千金」的代表，覺得她就是投胎投得好的靠爸族，完全不知道在現實社會裡打拚有多辛苦，後來更是成了「好萊塢惡女」的象徵，直到多年後，她才辯稱自己不是真的沒腦，只是很會裝沒腦。