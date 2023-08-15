我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普4大刑案纏身、中國蓋牌青年失業率

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

當媽依然沒腦？派瑞絲希爾頓夏威夷度假被罵湊火災熱鬧

記者蘇詠智／即時報導
派瑞絲希爾頓「任性無腦千金」形象太鮮明，很容易就招罵。（路透資料照片）
派瑞絲希爾頓「任性無腦千金」形象太鮮明，很容易就招罵。（路透資料照片）

是真沒腦還是真倒楣？派瑞絲希爾頓與老公卡特羅伊姆、兒子菲尼克斯在夏威夷茂宜島威雷亞的豪華海濱度假村享受悠閒假期，威雷亞剛好距離這次被茂宜島大火燒得正嚴重的拉海納才40多分鐘的車程，看到兩人彷彿天下太平、一點警覺也沒有的度假偷拍照，網友忍不住砲轟：「當地單位已經呼籲觀光客不要過來，因為野火造成的傷害很嚴重，他們還這麼無感，真是夠沒腦。」

可是也有消息人士對英國「每日郵報」透露，派瑞絲與卡特早在茂宜島野火開始的那一天、上周二就已經到了，絕對不是去湊熱鬧，而且他們也有幫忙收集救援物資，或是將需要援救的災民送到安置所。倘若這些屬實，那他們被網友罵還真是無妄之災，就是在一個不湊巧的時機，做了可能讓人誤解的行為。

這恐怕和派瑞絲希爾頓過往在公眾眼前的形象有關，她曾經鬧出性愛影帶外流、公然在影音產品店販賣的醜事，又有很多人把她當成「任性無腦千金」的代表，覺得她就是投胎投得好的靠爸族，完全不知道在現實社會裡打拚有多辛苦，後來更是成了「好萊塢惡女」的象徵，直到多年後，她才辯稱自己不是真的沒腦，只是很會裝沒腦。

茂宜島 觀光 夏威夷

上一則

李玟確診乳癌沒陪就醫？老公撇清：是她堅持錄完好聲音

下一則

朱海君遭爆離婚NONO 閨密曝私密對話

延伸閱讀

布魯克林班森賀華人公寓火災 租戶鋰電池充電引起

布魯克林班森賀華人公寓火災 租戶鋰電池充電引起
夏威夷災情慘 拜登照常度假、避談野火挨轟

夏威夷災情慘 拜登照常度假、避談野火挨轟
美機師夏威夷度假遇野火 自願駕機助300旅客脫困

美機師夏威夷度假遇野火 自願駕機助300旅客脫困
夏威夷茂宜島野火增至99死 1300人仍失聯…民怨積累

夏威夷茂宜島野火增至99死 1300人仍失聯…民怨積累

熱門新聞

Lil Tay因為在網路上發表一連串用髒話嗆聲的炫富影片爆紅。圖／摘自IG

14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」

2023-08-09 15:52
李玟(左)生前痛訴遭Bruce嫌「難伺候」。 (本報系資料照)

李玟丈夫爆外遇3年 洋妞小三正面辣照流出

2023-08-13 16:42
梁朝偉、程瀟。(取材自Instagram@tonyleung_official、微博@程瀟)

港媒爆梁朝偉疑偷吃25歲女團前成員 日本置產還有私生子

2023-08-11 22:05
具俊曄講到眼眶紅。(摘自YouTube)

淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」

2023-08-09 10:41
影帝梁朝偉（左）與劉嘉玲是演藝圈銀色夫妻。（取材自微博）

劉嘉玲發文洩生活狀態 面對「梁朝偉私生子」傳聞回應引關注

2023-08-12 20:06
14歲的知名華裔混血「炫富網紅」透過媒體TMZ發聲，確認她「還活著」。(取自Instagram@Lil Tay)

華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦

2023-08-10 14:39

超人氣

更多 >
7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖
好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚
4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢
加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現
罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多