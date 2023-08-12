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「不可能任務」要角領便當 粉絲驚呆 編導揭露原因

記者蘇詠智／即時報導
「不可能的任務：致命清算 第一章」中團隊成員有人壯烈犧牲，成為情節爆點。圖／摘自imdb
「不可能的任務：致命清算 第一章」中團隊成員有人壯烈犧牲，成為情節爆點。圖／摘自imdb

湯姆克魯斯今年度大片「不可能的任務：致命清算 第一章」上映滿月、全台賣破4億，僅次於「灌籃高手The First Slam Dunk」高居今年度台灣賣座亞軍，表現不俗。片中雖然找回過去幾集一些老面孔，卻也在團隊成員上有一番變化：從第5集起就登場、由蕾貝卡佛格森飾演的冷豔女間諜艾兒莎，於威尼斯力戰大反派蓋布瑞，即便救了新女主角葛蕾絲一命，自己卻不幸身亡，令不少粉絲又震驚又感傷。

編導克里斯多夫麥奎里近日受訪時透露，艾兒莎的結局早在他和湯姆克魯斯還在合作「捍衛戰士：獨行俠」時就已經決定，這是對這角色最完美的收場，而她的魂斷威尼斯也是 「不可能的任務：致命清算 第一章」最早拍攝的段落之一。克里斯多夫解釋在「不可能的任務：致命清算 第一章」需要有很強烈的感情撞擊，讓觀眾感受到故事進入較為灰暗的地帶，而艾兒莎的喪生絕對能夠給觀眾如此強大的衝擊，也對於角色的發展是最好的結果。

「不可能的任務」系列編導認為伊森與艾兒莎之間的關係超越通俗的愛情故事。圖／摘自i...
「不可能的任務」系列編導認為伊森與艾兒莎之間的關係超越通俗的愛情故事。圖／摘自imdb

克里斯多夫麥奎里認為經過第5、6集的情節，艾兒莎這角色也有一番蛻變，接下來如果按照一般的設計，都會讓她減損光彩，就像很多人以為她會是湯姆克魯斯扮演的伊森最新感情對象，將讓這角色淪為「只為了羅曼蒂克而存在」，但這角色的設計從來不是為了成為戀愛故事主角，克里斯多夫認為艾兒莎和伊森的關係超越了尋常的愛情故事，最適合艾兒莎的結局就是讓她轟轟烈烈的退場，因此很早就確定，這角色必須在「不可能的任務：致命清算 第一章」中犧牲。

從克里斯多夫的角度來看，艾兒莎為了並不怎麼熟識、只有幾面之緣的葛蕾絲而死，是很高貴且英雄般的犧牲，讓她的角色退場更有份量。最早他們拍了艾兒莎的死亡，卻沒有拍攝因何導致她視死如歸的理由，等後來把前因後果都拍完了再剪輯在一起，戲的份量就出來了。他也知道一定會有人受不了、中途離場，就像片子第一次試映時，他早做好有人中途離席的心理準備，後來果然有兩個人在這一段之後離場，再也沒回來，他強調自己很清楚必然有人會對此不開心。

有趣的是，台灣觀眾不少人看完無法接受艾兒莎犧牲，對於葛蕾絲更增加不願意接受的反感，倒是在歐美，大多數影評與觀眾稱讚扮演葛蕾絲的海莉艾特沃演出精彩，是此系列新加入的亮點，沒有因為劇情發展「遷怒」到她身上。

蕾貝卡佛格森在「不可能的任務」系列中扮演的冷豔女間諜，頗受觀眾歡迎。圖／摘自im...
蕾貝卡佛格森在「不可能的任務」系列中扮演的冷豔女間諜，頗受觀眾歡迎。圖／摘自imdb

湯姆克魯斯 間諜

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