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許光漢當田馥甄演唱會嘉賓 「男友凝視」超溫柔

記者梅衍儂／即時報導
田馥甄（左）和許光漢合唱。圖／何樂音樂提供
田馥甄（左）和許光漢合唱。圖／何樂音樂提供

田馥甄今（12）日舉辦第4場「一一」演唱會，請來許光漢當嘉賓，和男神合作，田馥甄說：「真心覺得受寵若驚，知道他出了唱片但平常很少在公開場合唱歌，真的是何德何能能邀請他來合唱。『一日』這首歌是我『懸日』之後的心境，練團時聽到耳機裡傳來光漢的聲音，真的跟CD一樣好聽，但真的覺得很可惜，那麼好聽的聲音，現場也唱得很好，歌迷卻很少機會聽到，不過可以在我演唱會聽到啦，非常感激。」

許光漢話不多，唱完就立刻離開舞台，田馥甄又和歌迷聊起自己之前爬山膝蓋受傷的事：「我去照片子，發現半月板撕裂傷、積水，我就想說為什麼半月板會撕裂傷啊？」她回想，可能因為過去當唱跳歌手時都穿很高的高跟鞋，「以前覺得青春無敵，都不暖身，上台就硬幹，下台後也沒有做伸展緩和，可能日積月累吧！」

田馥甄（左）邀來許光漢合唱。圖／何樂音樂提供
田馥甄（左）邀來許光漢合唱。圖／何樂音樂提供

田馥甄分享去看醫生時的對話，醫生很納悶為什麼藝人要穿高跟鞋，她和醫生爭辯，說自己穿舞台裝當然要配高跟鞋，沒想到醫生又回「那你就穿日常的衣服啊」，她忍不住笑出來，「我站在這裡唱歌，穿日常的衣服能看嗎」，台下歌迷鼓譟回她「可以」，她在台上向經紀人小廖喊話：「廖慧呈，他們說可以耶！」

她也透露小廖勸她年紀大了，要改穿衣風格，可以不用再穿高跟鞋，但她說：「不行啦，大家不喜歡看！」怕歌迷會因為她改變風格而不搶演唱會的票，但歌迷大喊不會，她自嘲：「聽聽就好。」

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