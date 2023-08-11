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中國第一美胸曬牽手照 撒狗糧復合

娛樂新聞組／即時報導
徐冬冬被封為「中國第一美胸」。（取材自微博）
徐冬冬被封為「中國第一美胸」。（取材自微博）

被封為「中國第一美胸」的女星徐冬冬11日曬牽手照宣布與香港藝人尹子維復合；兩人2019年傳出戀情，短短8個月便分手，其後男方屢求復合，但始終未能打動女方。最近兩人頻繁合體，兩人同遊泰國被網友偶遇，還同框直播，終於還是成功復合。

照片中的徐冬冬與尹子維十指緊扣，並配文寫道：「我們嘗試再次走在一起，用心對待彼此。謝謝大家。@尹子維Terence 」，隨後尹子維轉發，配了一個心的表情。

33歲徐冬冬演過「大嫂」、「西虹市首富」，擁有35E上圍，還被封為「中國第一美胸」；2018年宣布和胡燕妮的兒子尹子維交往，但公開戀情一年後就分手。傳聞大她15歲的男方為了她拍戲方便，買豪宅送她，徐冬冬否認說：「他是很好的人，沒復合，沒有收，謝謝」。

去年底尹子維發文承認難忘舊情，「認識八年了雖然她（徐冬冬）很自強，始終認為她是我需要保護的人。」更稱：「她是不婚主義者…我希望好，怎麼才能夠好好照顧她？」徐冬冬則親上火線回應兩人當時分手主因：「關於我們之前是他不太想結婚。當他想結婚時我已經確定不想結婚」。

8個月以來，尹子維仍常在微博分享近況和對徐冬冬的想法，徐冬冬則一度打臉前男友說：「我有看他微博但已取關，因為希望大家都靜一靜」。

11日徐冬冬曬出牽手照片，認了和尹子維繼續交往；不少網友送上祝福，並讓尹子維好好珍惜：「姐姐真的愛憎分明！瀟灑坦蕩」、「既然分過一次，那說明男德學得不夠，建議讓他再學學」、「祝福，希望這次可以一直走下去，失去過的才會懂得珍惜」等。

徐冬冬曬出牽手照宣布與尹子維復合。（取材自微博）
徐冬冬曬出牽手照宣布與尹子維復合。（取材自微博）
香港藝人尹子維一直對徐冬冬難忘舊情。（取材自Instagram）
香港藝人尹子維一直對徐冬冬難忘舊情。（取材自Instagram）

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