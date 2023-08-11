我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道

槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇

S.H.E合體又笑哭 Selina爆淚問Ella：你怎沒剃毛

記者梅衍儂／即時報導
田馥甄（右）演唱會找來好姐妹任家萱（中）、陳嘉樺（左）驚喜助陣。(何樂音樂提供)
田馥甄（右）演唱會找來好姐妹任家萱（中）、陳嘉樺（左）驚喜助陣。(何樂音樂提供)

田馥甄（Hebe）今（11）日在台北小巨蛋舉辦第3場「一一」演唱會，找來好姐妹Ella和Selina合體，即將臨盆的Selina挺著超大孕肚現身，未出生的兒子「小腰果」成為小巨蛋有史以來年紀最小嘉賓，台上變成「S.H.E+1」，3人合唱「給小孩」、「美麗新世界」，現場尖叫聲和啜泣聲交織。

3人私下常聚，不過上回合體演出是4年前金曲獎頒獎典禮，這次再聚首，現場1.1萬名歌迷幸運見證。Hebe唱完「日常」，提到人生的2個好姐妹，台下頓時興奮鼓譟，她故作驚訝說：「不可能吧！我不可能叫孕婦上台吧！」全場尖叫，Selina和Ella此時從後方升降台現身。

Hebe對著Selina的孕肚大讚「小腰果」有大將之風，Selina笑說：「如果在台上破水不用緊張，因為真正到生產還有一段時間。」透露事前醫生打了包票她可以「盡情演出」，Hebe接話：「我就說她子宮頸很長啊！」Ella對歌迷賣關子：「我們今天就是穿得很漂亮路過小巨蛋。」一副沒有要唱歌的樣子，Hebe說：「怎麼可能，連子宮頸都引頸期盼了，你們不期盼嗎？」

下月11日就是S.H.E出道22周年，她們在成軍紀念日前1個月攜手亮相，而這應該也是Selina待產前最後一次露面，她說：「提前1個月是馥甄的巧思。」笑說9月11日可能已經接近臨盆，「搞不好他已經出來了。」還對小腰果喊話：「都好都好，自然選擇想要的日子就好，不過911也不錯啦！」

3人合唱「美麗新世界」前，Hebe回憶當年陪著Ella進產房「看到勁寶黑壓壓的頭」，Ella糾正：「他的頭髮混著我黑色的毛髮。」Selina起疑：「你那時候不用剃掉嗎？」Ella解釋她走「溫柔生產」路線，沒有任何外力介入，「所以有人說看到頭髮，我想說哪裡有，不都是我的毛髮嗎？」全場笑成一團。

上一則

才駁斥罹癌…港星羅嘉良近照 蒼老到網友大吃一驚

下一則

故鄉夏威夷野火肆虐 「水行俠」傑森摩莫亞表心痛

延伸閱讀

世界童軍大露營頻出包 韓議員提議BTS合體救面子

世界童軍大露營頻出包 韓議員提議BTS合體救面子
元祖「霹靂嬌娃」世紀合體 賈桂琳、凱蒂像家人一樣

元祖「霹靂嬌娃」世紀合體 賈桂琳、凱蒂像家人一樣
一起玩3周…謝霆鋒與16歲長子合體返港 機場罕見同框

一起玩3周…謝霆鋒與16歲長子合體返港 機場罕見同框
NBA／差點和杜蘭特合體？柯瑞自爆打電話去聊聊

NBA／差點和杜蘭特合體？柯瑞自爆打電話去聊聊

熱門新聞

李玟與媽媽及兩位姊姊（右二為李思林）。(圖：取材自微博)

李玟後事告一段落 86歲老母露面「一手拄柺杖一手緊牽女兒」

2023-08-06 02:10
導演王晶(左三)領著眾演員亮相。(取材自微博)

截胡「少林女足」？ 周星馳御用配角大集合 原來是要做這件事…

2023-08-06 08:00
Lil Tay因為在網路上發表一連串用髒話嗆聲的炫富影片爆紅。圖／摘自IG

14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」

2023-08-09 15:52
湯姆克魯斯聽聞舊愛離婚，馬上想要復合？（歐新社）

舊愛才剛離婚 湯姆克魯斯心癢想復合 後悔當年娶凱蒂？

2023-08-04 10:10
王祖賢曬自拍照。圖／摘自冰糖賢璐迷微博

56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」

2023-08-08 15:00
具俊曄講到眼眶紅。(摘自YouTube)

淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」

2023-08-09 10:41

超人氣

更多 >
250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人

250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人
華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦

華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦
洛城亞裔男大生無端被群毆 滿身是血重傷送醫

洛城亞裔男大生無端被群毆 滿身是血重傷送醫

誰是14歲炫富網紅Lil Tay？她來自華人家庭？

誰是14歲炫富網紅Lil Tay？她來自華人家庭？
中國女跨洋見網友離奇失蹤 警:同遊白男有前科

中國女跨洋見網友離奇失蹤 警:同遊白男有前科