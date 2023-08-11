S.H.E合體又笑哭 Selina爆淚問Ella：你怎沒剃毛

田馥甄（右）演唱會找來好姐妹任家萱（中）、陳嘉樺（左）驚喜助陣。(何樂音樂提供)

田馥甄（Hebe）今（11）日在台北小巨蛋舉辦第3場「一一」演唱會，找來好姐妹Ella和Selina合體，即將臨盆的Selina挺著超大孕肚現身，未出生的兒子「小腰果」成為小巨蛋有史以來年紀最小嘉賓，台上變成「S.H.E+1」，3人合唱「給小孩」、「美麗新世界」，現場尖叫聲和啜泣聲交織。

3人私下常聚，不過上回合體演出是4年前金曲獎頒獎典禮，這次再聚首，現場1.1萬名歌迷幸運見證。Hebe唱完「日常」，提到人生的2個好姐妹，台下頓時興奮鼓譟，她故作驚訝說：「不可能吧！我不可能叫孕婦上台吧！」全場尖叫，Selina和Ella此時從後方升降台現身。

Hebe對著Selina的孕肚大讚「小腰果」有大將之風，Selina笑說：「如果在台上破水不用緊張，因為真正到生產還有一段時間。」透露事前醫生打了包票她可以「盡情演出」，Hebe接話：「我就說她子宮頸很長啊！」Ella對歌迷賣關子：「我們今天就是穿得很漂亮路過小巨蛋。」一副沒有要唱歌的樣子，Hebe說：「怎麼可能，連子宮頸都引頸期盼了，你們不期盼嗎？」

下月11日就是S.H.E出道22周年，她們在成軍紀念日前1個月攜手亮相，而這應該也是Selina待產前最後一次露面，她說：「提前1個月是馥甄的巧思。」笑說9月11日可能已經接近臨盆，「搞不好他已經出來了。」還對小腰果喊話：「都好都好，自然選擇想要的日子就好，不過911也不錯啦！」

3人合唱「美麗新世界」前，Hebe回憶當年陪著Ella進產房「看到勁寶黑壓壓的頭」，Ella糾正：「他的頭髮混著我黑色的毛髮。」Selina起疑：「你那時候不用剃掉嗎？」Ella解釋她走「溫柔生產」路線，沒有任何外力介入，「所以有人說看到頭髮，我想說哪裡有，不都是我的毛髮嗎？」全場笑成一團。