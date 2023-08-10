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李玟屍檢結果未公開 網友辦案找「兇手」 二姊火大喊告

記者梅衍儂／即時報導
李玟二姊（右）對流言不堪負荷。圖／李玟家屬提供
李玟二姊（右）對流言不堪負荷。圖／李玟家屬提供

天后李玟上月5日逝世，享年48歲，本月1日火化，不過外界至今未知她的死因，家屬也未公開法醫相驗結果，網路上出現許多揣測。對此，李玟二姊李思林也發出聲明，嚴正警告：「本人將運用法律之武器窮盡一切法律之途徑保護自己和家人，並追責到底！」

李思林聲明全文：

聲 明

在這個最不易的夏天，送別了摯愛的妹妹，除了悲痛只剩懷念……

在此由衷感謝所有親友、歌迷，謝謝你們陪她走完在人世的最後一程，她在另一個世界一定能感受得到你們的愛！我相信她也更希望大家能夠放下悲傷、重拾歡笑，代替她踐行生前的理念，延續她生前的心願。

猶如女戰士一般強大的CoCo，生前每當遭遇挫折與誤解，都會選擇坦然面對並用自己的努力去克服困難。作為CoCo的家人，我們深知其中的苦難與辛酸。如今，CoCo已經離我們而去，卻還有人持續散布不實信息及惡意揣測、侮辱、誤導性等言論，這是絕對不可接受的！

因此，本人嚴正聲明如下：

1、 請相關網絡用戶、新聞媒體、自媒體立即刪除並停止傳播不實信息及惡意揣測、侮辱、誤導性等言論，望相關網絡平台積極履行網絡服務提供者之監督義務立即屏蔽前述信息及言論，避免損害後果進一步擴大，且本人已經委託律師事務所全權處理並已依法取證；

2、 衷心希望包括CoCo歌迷在內的社會公眾勿信謠、勿傳謠，以免被散布謠言的有心之徒誤導與利用。對於仍然不刪除或繼續散布不實信息及惡意揣測、侮辱、誤導性等言論的相關網絡用戶、新聞媒體、自媒體及網絡平台，本人將運用法律之武器窮盡一切法律之途徑保護自己和家人，並追責到底！

懇請大家能夠給予CoCo和家人最後的愛護與尊重！

李思林Nancy

2023年8月10日

李玟

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