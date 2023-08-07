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李小龍舊愛驚傳已去世 昔各自劈腿不倫 床笫細節大曝光

記者蘇詠智／即時報導
李小龍去世50年，在歐美的影響力仍在。圖／達志影像
李小龍去世50年，在歐美的影響力仍在。圖／達志影像

一代華人巨星李小龍，傳出在女星丁珮家中猝逝，今年剛好是50周年。雖然離世已經半世紀，他的影響力未曾稍減，至今還是華人圈名號響噹噹的經典人物，華人眼中的他是武術宗師，甚至也有哲學大師的地位，但他畢竟也是人，當然有七情六慾。

近日美國傳出曾演出「檀島警騎」等影集與電影的女星莎朗法洛，在今年5月中旬於加州橘郡的醫院去世，享壽82歲 。她雖然不是華人觀眾熟識的紅星，卻曾與李小龍、好萊塢天王史提夫麥昆捲入複雜的3角戀情，後來她向李小龍專書的作者表示，與史提夫之間是肉慾，李小龍才是她的最愛。

英國「每日郵報」報導，李小龍與莎朗相識時，已經有家室，愛火卻未因此熄滅。當聽聞莎朗和史提夫麥昆在密西西比州拍攝文豪福克納原著改編的電影「華麗冒險」，李小龍出奇不意到現場探班，從她身後捂住她的嘴巴問道：「為什麼不回我電話？妳以為我沒辦法找到妳嗎？」兩人隨後躡手躡腳進入她的休息車，小心的親熱，不發出太大聲響。然而當時莎朗已經和史提夫走在一起，事後也跟李小龍承認了：「我只是利用他來忘掉你，我們不能再這樣了，我很抱歉。」

莎朗對於李小龍和史提夫麥昆，還有一番精準的定位，當年的史提夫是觀眾眼中的「冷酷之王」，而李小龍不但已婚也尚未大紅，經濟能力遠不及史提夫，她把史提夫當作是生活的保障，諷刺的是，李小龍還曾是史提夫的武術教練。

這種3角關係絕對不可能持久，莎朗後來嫁給另一位男星約翰鮑耶，這次也是兩人的兒子錢斯對外公開她去世的消息，她與約翰亦是離異收場，接著又有另外兩段婚姻，在她曾經最愛的李小龍逝去快滿半世紀後，她也走完了人生旅程。

史提夫麥昆（中）與莎朗法洛（右）曾因拍戲而交往。圖／摘自imdb
史提夫麥昆（中）與莎朗法洛（右）曾因拍戲而交往。圖／摘自imdb
莎朗法洛傳已於今年5月去世，享壽82歲。圖／達志影像
莎朗法洛傳已於今年5月去世，享壽82歲。圖／達志影像

李小龍 華人 加州

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